Nueva York lanzó una advertencia sobre la Real ID: “Se está acabando el tiempo”

La fecha límite para que la Real ID sea un requisito para abordar vuelos nacionales o entrar a instalaciones federales está muy cerca. Ante esto, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York lanzó una advertencia a los residentes que deseen obtener una licencia de conducir o identificación que cumpla con esa regla.

Nueva York advierte sobre la fecha límite de la Real ID

Funcionarios del DMV se unieron al personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para alentar a los neoyorquinos a obtener una identificación que cumpla con la norma federal antes del próximo 7 de mayo de 2025.

Funcionarios del DMV de Nueva York y la TSA advierten a los residentes sobre la fecha límite para obtener la Real ID Facebook New York State Department of Motor Vehicles

El Comisionado del DMV, Mark JF Schroeder, indicó: “Se está acabando el tiempo para obtener una identificación Real ID o Enhanced ID. No querrán quedarse atrapados en el control de seguridad del aeropuerto si no están preparados. Ahora es el momento de solucionar este problema para no tener que apresurarse en el último minuto”.

En un comunicado, la agencia recomendó a los neoyorquinos que visiten una oficina del DMV lo antes posible para obtener la identificación, incluso si a la licencia, permiso o identificación de no conductor aún no le vence el plazo de renovación.

Así se puede obtener la Real ID en Nueva York en 2025: requisitos y documentos

Si la tarjeta no tiene una estrella o una bandera, entonces no es un documento que cumple con los requisitos de la ley federal que fue aprobada por el Congreso en 2005 y que establece normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir, permisos y tarjetas de identificación emitidas por los estados.

La Ley Real ID estableció estándares de seguridad más altos para las identificaciones y las licencias de conducir emitidas por los estados Department of Motor Vehicles

También exige que los clientes lleven ciertos documentos al DMV para demostrar identidad y que se les tome una nueva fotografía antes de que se les pueda emitir la Real ID.

Estos son los documentos necesarios:

Prueba de identidad, como licencia válida, certificado de nacimiento o pasaporte, con su nombre, segundo nombre (si corresponde) y apellido, completos.

Prueba de número de seguro social o inelegibilidad para el número de seguro social.

Comprobante de su fecha de nacimiento.

Prueba de ciudadanía estadounidense, residencia permanente legal o estatus legal temporal en los EE.UU.

Dos pruebas diferentes de residencia en el estado de Nueva York, como factura de servicios públicos, extracto bancario o extracto de hipoteca.

El DMV recomienda a los clientes que reserven una cita, que se puede hacer en línea. Para ayudar a los neoyorquinos, la agencia ha implementado varias herramientas virtuales, como una guía de documentos y un proceso de preselección de solicitudes por internet.

La tarifa para sacar el primer permiso de conductor en el estado de Nueva York o una renovación depende de la edad del residente cuando presente la solicitud. El costo estándar va de los 73,25 dólares a los US$120, según sea el caso.

La licencia mejorada de Nueva York: ¿qué es?

Además de la identificación Real ID, el DMV ofrece una tarjeta de identificación mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) que cumple con los estándares federales.

El estado de Nueva York es una de las entidades que emite las licencias de conducir mejoradas (EDL) DMV New York

Una EDL cuesta US$30 adicionales y se puede usar como identificación al regresar a los Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México y algunos países del Caribe. Un pasaporte también es aceptable como documento que cumple con los estándares de la ley federal.

Una Real ID es opcional, pero se recomienda obtenerla, debido a que tiene características de seguridad más amplias y se puede utilizar como identificación para diversos trámites. Las credenciales estándar llevan la leyenda “NO PARA PROPÓSITOS FEDERALES”, lo que significa que solo se podrán usar para procesos estatales.