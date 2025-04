Nueva York perdona deudas estudiantiles: requisitos y cómo aplicar al programa

El gobierno federal ordenó a sus administradores de préstamos reportar a los deudores morosos desde inicios de 2025. Como resultado, alrededor de cuatro millones de personas ya fueron notificadas. Ante esta situación, Nueva York ofrece distintos programas de condonación de deuda estudiantil para aliviar la carga financiera de quienes ejercen profesiones clave.

Los programas de perdón de deuda estudiantil en Nueva York

Según The New York Times, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York proyecta que el número de notificados superará los nueve millones a mediados de año. Mientras que solo un tercio de los 38 millones de prestatarios cumplen con sus pagos, según datos oficiales.

Los préstamos deben estar al día y los solicitantes deben acreditar residencia legal en Nueva York durante al menos un año consecutivo

Por eso, el estado de Nueva York ofrece programas de condonación de deuda estudiantil a profesionales en sectores clave. La agencia Higher Education Services Corporation es la encargada de administrar los beneficios, que implican el reembolso total o parcial del préstamo a cambio de servicios calificados durante un periodo determinado.

Los principales programas de condonación vigentes son:

Programa para fiscales y defensores públicos.

Programa para trabajadores sociales licenciados.

Programa para docentes de enfermería.

Programa para jóvenes agricultores.

Programa “Get on Your Feet” para graduados recientes.

En general, todos exigen que los préstamos se encuentren en situación regular, sin incumplimientos, y también la residencia legal en Nueva York durante 12 meses consecutivos.

Un programa para fiscales y defensores públicos

El programa District Attorney and Indigent Legal Services Attorney Loan Forgiveness otorga hasta 20.400 dólares en seis años. Se destina a fiscales y defensores públicos que trabajaron entre cuatro y nueve años a tiempo completo en la entidad.

El pago anual puede ascender a US$3400. El beneficio es posible renovarse anualmente hasta por seis años. Sin embargo, la inscripción abrirá en julio de 2025. No existen requisitos de ingresos ni límites económicos.

Para calificar, el solicitante debe estar al día con sus obligaciones crediticias y ser residente legal del estado por al menos 12 meses consecutivos. También pueden extranjeros a través del NYS DREAM Act.

Perdonan hasta US$26 mil a trabajadores sociales

El programa Licensed Social Worker Loan Forgiveness está dirigido a trabajadores sociales en áreas críticas de servicios humanos. El monto máximo es de US$26.000, con pagos anuales de hasta US$6500.

Exige una dedicación laboral mínima de 35 horas semanales durante el año anterior a la solicitud. Los solicitantes deben contar con una licencia profesional para ejercer en Nueva York.

No se exige un ingreso mínimo ni máximo, aunque el cumplimiento de condiciones previas vinculadas a ayudas estatales también es obligatorio. Las solicitudes podrán presentarse desde julio de 2025. También es necesario ser residente legal del estado por 12 meses consecutivos.

Los jóvenes agricultores pueden recibir hasta US$50 mil si operan una granja a tiempo completo por cinco años consecutivos OLYMPIA DE MAISMONT - AFP

Un programa con beneficios para jóvenes agricultores de Nueva York

El Young Farmers Loan Forgiveness Incentive Program ofrece hasta US$50.000 a quienes operen granjas a tiempo completo durante cinco años. El monto anual puede alcanzar los US$10.000.

La convocatoria actual cierra el 2 de mayo de 2025, para actividades realizadas entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. Desde el sitio oficial aclaran que se prioriza a quienes ya hayan recibido pagos en años anteriores.

Para calificar, los aspirantes deben:

Tener un título universitario en una institución de Nueva York.

Estar dentro de los primeros diez años de actividad agrícola.

Demostrar residencia legal en el estado.

El programa “Get on Your Feet” para graduados recientes

El Get on Your Feet Loan Forgiveness Program está destinado a egresados universitarios recientes con ingresos bajos. Aplica a quienes participan en planes federales de pago basados en ingresos, como Income Based Repayment o Pay As You Earn.

En este caso, los ingresos deben ser inferiores a US$50.000. Además, los solicitantes deben haber obtenido su título en una universidad de Nueva York y presentar su solicitud dentro de los dos años posteriores a la graduación. El programa está actualmente abierto.

Graduados recientes con ingresos inferiores a US$50 mil pueden aplicar al plan “Get on Your Feet” para aliviar el pago mensual Damian Dovarganes - AP

Perdón de deuda para profesores de enfermería

Por último, el Nursing Faculty Loan Forgiveness Incentive Program fue creado para fortalecer el cuerpo docente de enfermería en instituciones educativas del estado de Nueva York.

Está orientado a quienes tienen formación académica avanzada y desean comprometerse a largo plazo con la enseñanza. El programa ofrece hasta US$40.000 de condonación de deuda, distribuidos en pagos anuales de hasta US$8000 durante un período máximo de cinco años.

Además de mantener los préstamos en buen estado crediticio, entre los requisitos se incluyen:

Tener una maestría u otro título superior en Enfermería.

Comprometerse a ejercer la docencia en Nueva York por al menos cinco años.

Actualmente, el programa se encuentra abierto a nuevas inscripciones.