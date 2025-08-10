Nuevo crédito de impuestos de horas extras en Nueva York: cómo registrarse para recibir el reembolso

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que los empleadores agrícolas elegibles podrán solicitar un reembolso de las horas extras pagadas desde el 1 de enero de 2025. Se trata de un nuevo programa de créditos fiscales para apoyar a agricultores e impulsar la producción local de alimentos.

Hochul reembolsará las horas extras pagadas a los agricultores de Nueva York

El pasado 1° de agosto, la gobernadora neoyorquina informó que los empleadores agrícolas elegibles pueden solicitar la participación en el programa de anticipo de crédito por horas extras (Farm Employer Overtime Credit Advance en inglés) y recibir un reembolso por el horario extendido abonado a sus trabajadores desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2025.

La medida se encuentra dentro de un plan de la gestión de Hochul que ofrece una serie de créditos fiscales y de reducciones en cargas impositivas para los empleadores del sector agrícola.

“Nuestros agricultores y trabajadores agrícolas son la columna vertebral de Nueva York, y estoy haciendo todo lo posible para garantizar que puedan prosperar en su labor esencial de llevar productos frescos y locales a las comunidades de todo Nueva York”, afirmó la gobernadora Hochul de acuerdo a un comunicado oficial.

Y señaló: “El adelanto del crédito es una parte importante de eso, ya que reduce la carga fiscal para las empresas agrícolas y les ayuda a seguir respaldando al personal muy trabajador, cuidando a los animales y cosechando productos perecederos”.

“Animo a todos los agricultores que cumplen los requisitos a que se informen más sobre este programa y presenten sus solicitudes ahora para obtener un certificado de pago anticipado”, alentó la mandataria estatal.

¿Qué empleadores pueden acceder al crédito por horas extras?

El crédito fiscal reembolsable está disponible para los empleadores agrícolas que paguen salarios por horas extras en el estado de Nueva York. Por lo tanto, para poder ser elegible y percibir el reembolso los agricultores deben:

Tener ingresos federales de actividad agrícola que representen al menos dos tercios (66.67 %) del total del excedente de ingresos brutos federales. Si no se cumple en un año específico, es posible usar un promedio de tres años para alcanzar ese umbral.

del total del excedente de ingresos brutos federales. Si no se cumple en un año específico, es posible usar un para alcanzar ese umbral. Los trabajadores agrícolas que emplean deben ser elegibles según la Ley Laboral de Nueva York.

Haber abonado horas extras elegibles, es decir, aquellas que superan las 56 horas semanales y no exceden las 60 por semana.

¿Cómo obtener el crédito anticipado por el pago de horas extras?

Los empresarios podrán presentar una solicitud al Departamento de Agricultura y Mercados (AGM, por sus siglas en inglés) para obtener un certificado de pago anticipado y acceder al reembolso del Departamento de Impuestos y Finanzas (DTF, por sus siglas en inglés).

El monto del crédito se calcula en función de las horas extras elegibles abonadas por el agricultor o su empresa. Es el 118% (1,18) de las horas extras que pagaron, multiplicado por la diferencia entre la tarifa de pago de horas extras de los empleados y la tarifa regular.

La fecha límite para solicitar un certificado de crédito anticipado de AGM es el próximo 30 de septiembre de 2025. La solicitud debe realizarse a través de una cuenta en el sitio web oficial.