Nuevo round por la alcaldía de Nueva York: la promesa de Mamdani por la que Cuomo lo cruzó y acusó de “ineficaz”

La carrera por la alcaldía de Nueva York entró en una nueva fase de tensión, con un cruce directo entre Andrew Cuomo y Zohran Mamdani, quien se impuso como vencedor en las primarias demócratas. La contienda tuvo esta semana un nuevo episodio, cuando el exgobernador criticó con dureza la principal política de transporte promovida por el legislador, al tiempo que lanzó su primera propuesta concreta de campaña: un ambicioso plan para reforzar el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

La crítica de Cuomo a Mamdani por su propuesta de transporte

Todo comenzó con una publicación de Zohran Mamdani en la red social X (antes Twitter), donde destacó su trabajo junto al senador estatal Mike Gianaris para lograr una inversión histórica en el sistema de transporte público. Allí mencionó particularmente el programa piloto de autobuses gratuitos, implementado como una medida para beneficiar a las comunidades de barrios populares.

Cuomo comenzó una campaña más directa en redes sociales User - x.com/andrewcuomo

Esto generó una respuesta inmediata de Cuomo, quien escribió desde su cuenta oficial: “Lo que el asambleísta ineficaz no te dirá: fue tan ineficaz que no logró extender su programa estrella por más de un año”.

Acto seguido, enfatizó datos de su gestión para posicionarse en la carrera electoral: “He construido más aeropuertos que los proyectos de ley que él ha aprobado”.

La estrategia agresiva de Cuomo en plena campaña electoral en Nueva York

Mientras Mamdani se posiciona con el respaldo de líderes progresistas y una fuerte base en los sectores más jóvenes del electorado, Cuomo comenzó a moverse en otros terrenos. Según indicó The New York Times, el exgobernador se reunió esta semana con alrededor de 50 ejecutivos de alto perfil en el Rockefeller Center, en un evento armado por la Partnership for New York, una de las organizaciones empresariales más influyentes de la ciudad.

Cuomo se reunió con ejecutivos de alto perfil a quien les aseguró que puede vencer a Mamdani SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Durante ese encuentro, Cuomo reconoció su derrota en las primarias, pero aseguró que esta vez está dispuesto a jugar en serio. Acompañado por el encuestador Douglas Schoen —exasesor de Michael Bloomberg—, presentó una estrategia para posicionarse como la única figura capaz de derrotar a Mamdani en las elecciones generales de noviembre.

Entre los puntos que más preocuparon a los empresarios:

El temor a que Cuomo y Adams dividan el voto de las personas que se oponen a Mamdani, lo que facilitaría su llegada al poder.

El descreimiento de que Adams pueda remontar tras su derrota.

La propuesta de Cuomo de que él o Adams se bajen de la contienda en septiembre, según quién mida mejor en las encuestas.

Preguntas sobre cómo enfrentará la competencia de otros estados como Texas o Florida para retener firmas del sector financiero.

Seguridad como eje de campaña: el plan de Cuomo que lo aleja de Mamdani

En paralelo a su ofensiva contra Mamdani, Cuomo presentó su primera propuesta concreta como candidato: un plan de seguridad pública destinado a reforzar la Policía de Nueva York con un presupuesto de 250 millones de dólares durante cinco años.

El objetivo del programa es revertir la pérdida de personal policial y recuperar el tamaño que tenía la fuerza en la década de 2000. Hoy, el número de postulantes cayó a menos de la mitad del que había en 2017, mientras que los índices de delitos graves continúan por encima de los niveles previos a la pandemia.

Cuomo lanzó un plan pro policía que va en contra de lo postulado por Mamdani SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Estas son las principales medidas del plan presentado por Cuomo:

Incorporación de 5000 nuevos agentes .

. Bonos de reclutamiento de US$15.000 para nuevos oficiales .

. Estipendios por retención y desempeño : US$5000 anuales entre el segundo y quinto año de servicio; US$3000 entre el sexto y noveno año; US$2500 anuales para agentes con más de una década.

: US$5000 anuales entre el segundo y quinto año de servicio; US$3000 entre el sexto y noveno año; US$2500 anuales para agentes con más de una década. Expansión del Strategic Response Group , con 400 nuevos efectivos especializados en respuesta a terrorismo y disturbios civiles.

, con 400 nuevos efectivos especializados en respuesta a terrorismo y disturbios civiles. Bonificaciones por formación comunitaria , entrenamiento en salud mental o idiomas, para mejorar el vínculo entre la policía y los vecinos.

, entrenamiento en salud mental o idiomas, para mejorar el vínculo entre la policía y los vecinos. Revisión de sueldos base , actualmente en US$60.884 anuales, frente a ciudades como Los Ángeles (US$94.753), Houston (US$78.452) o Phoenix (US$74.360).

, actualmente en US$60.884 anuales, frente a ciudades como Los Ángeles (US$94.753), Houston (US$78.452) o Phoenix (US$74.360). Becas universitarias completas en instituciones públicas (CUNY y SUNY) para oficiales que aún no hayan terminado una carrera.

“El daño que causaron las políticas de desfinanciar a la Policía fue profundo. Vamos a revertirlo con un cuerpo policial completo, motivado y profesional”, enfatizó Cuomo al presentar la iniciativa, lo que dejó en claro su distanciamiento del ala más progresista del partido demócrata.

Por el contrario, el legislador Mamdani propone establecer un Departamento de Seguridad Comunitaria que amplíe la presencia de equipos de asistencia social en lugares como el metro y desarrolle programas de prevención de violencia.