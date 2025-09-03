LA NACION

Paraguay vs. Ecuador, hoy: hora de EE.UU. y Nueva York para ver en vivo el partido de eliminatorias sudamericanas

El partido entre ambas selecciones de Conmebol se jugará este 4 de septiembre de 2025

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Ecuador llega con confianza y tranquilidad a este penúltimo duelo de las Eliminatorias de Sudamérica, con 25 puntos; por su parte, Paraguay se ubica en el quinto escaño con 24 unidades
Ecuador llega con confianza y tranquilidad a este penúltimo duelo de las Eliminatorias de Sudamérica, con 25 puntos; por su parte, Paraguay se ubica en el quinto escaño con 24 unidadesRODRIGO BUENDIA - AFP

Las Eliminatorias de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) están a punto de concluir, y con ellas se definirán los seis equipos que clasificarán de manera directa al Mundial 2026 de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).

A esta altura, Ecuador ya es una de las tres selecciones que aseguraron su cupo en la Copa del Mundo, junto con Argentina y Brasil. En tanto, Paraguay lucha por mantenerse entre los seis primeros lugares de la tabla para concretar su objetivo de regresar al máximo torneo del fútbol.

Junto a la Albirroja, Uruguay y Colombia también buscan conservar su posición y clasificar de forma automática, aunque los cafeteros corren el riesgo de caer hasta el séptimo lugar y tener que disputar el repechaje intercontinental.

A qué hora y dónde ver el partido entre Paraguay y Ecuador en EE.UU.

El partido entre las selecciones de Paraguay y Ecuador se jugará este 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco, en la ciudad de Asunción, a partir de las 19.30 (hora de Nueva York).

Paraguay busca asegurar su pase al Mundial 2026 (X@Albirroja)
Paraguay busca asegurar su pase al Mundial 2026 (X@Albirroja)

Los aficionados en EE.UU. podrán seguir la transmisión del encuentro a través de Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Fubo TV, de acuerdo con LiveSoccerTV.

Cómo llegan Paraguay y Ecuador a su partido de las Eliminatorias mundialistas

Ecuador llega con confianza y tranquilidad a este penúltimo duelo de las Eliminatorias de Sudamérica, con 25 puntos y en segundo lugar de la tabla general, ya con su boleto directo asegurado para el Mundial 2026.

En el encuentro de la primera ronda la selección argentina le ganó a Ecuador 1 a 0 en el Monumental
En el encuentro de la primera ronda la selección argentina le ganó a Ecuador 1 a 0 en el MonumentalSantiago Filipuzzi

Pese a que ya no tiene nada que perder, La Tricolor quiere continuar con la suma de unidades para afianzarse como el segundo mejor de la región, pese a estar lejos de Argentina, que hasta el momento suma 35 puntos y se coloca como líder de las Eliminatorias.

Por su parte, Paraguay se ubica en el quinto escaño con 24 puntos, apenas una unidad abajo del tercer lugar (Brasil) y con la misma cantidad que Uruguay, que tiene mejor diferencia de gol. La Albirroja tratará de sumar puntos para no sufrir alguna mala sorpresa.

Cuándo son los últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial

Las últimas dos fechas de las Eliminatorias mundialistas de Conmebol se llevarán a cabo en septiembre y se disputarán de la siguiente forma:

Fecha 17: jueves 4 de septiembre

  • Paraguay vs. Ecuador: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)
  • Argentina vs. Venezuela: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)
  • Uruguay vs. Perú: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)
  • Colombia vs. Bolivia: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)
  • Brasil vs. Chile: 20:30 (hora del Este de EE.UU.)

Fecha 18: martes 9 de septiembre

  • Ecuador vs. Argentina: 19:00 (hora del Este de EE.UU.)
  • Chile vs. Uruguay: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)
  • Bolivia vs. Brasil: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)
  • Venezuela vs. Colombia: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)
  • Perú vs. Paraguay: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)
LA NACION
Más leídas
  1. La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios
    1

    La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios

  2. Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
    2

    Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes

  3. El Gobierno dice que compró dólares y busca desactivar la tensión cambiaria
    3

    Sorpresa con el dólar: luego de la intervención, el Gobierno dice que compró US$34 millones

  4. Formosa derogó la reelección indefinida, aunque Insfrán podrá extender su hegemonía cuatro años más
    4

    Formosa derogó la reelección indefinida, aunque Insfrán podrá extender su hegemonía cuatro años más

Cargando banners ...