Paraguay vs. Ecuador, hoy: hora de EE.UU. y Nueva York para ver en vivo el partido de eliminatorias sudamericanas

Las Eliminatorias de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) están a punto de concluir, y con ellas se definirán los seis equipos que clasificarán de manera directa al Mundial 2026 de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).

A esta altura, Ecuador ya es una de las tres selecciones que aseguraron su cupo en la Copa del Mundo, junto con Argentina y Brasil. En tanto, Paraguay lucha por mantenerse entre los seis primeros lugares de la tabla para concretar su objetivo de regresar al máximo torneo del fútbol.

Junto a la Albirroja, Uruguay y Colombia también buscan conservar su posición y clasificar de forma automática, aunque los cafeteros corren el riesgo de caer hasta el séptimo lugar y tener que disputar el repechaje intercontinental.

A qué hora y dónde ver el partido entre Paraguay y Ecuador en EE.UU.

El partido entre las selecciones de Paraguay y Ecuador se jugará este 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco, en la ciudad de Asunción, a partir de las 19.30 (hora de Nueva York).

Paraguay busca asegurar su pase al Mundial 2026 (X@Albirroja)

Los aficionados en EE.UU. podrán seguir la transmisión del encuentro a través de Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Fubo TV, de acuerdo con LiveSoccerTV.

Cómo llegan Paraguay y Ecuador a su partido de las Eliminatorias mundialistas

Ecuador llega con confianza y tranquilidad a este penúltimo duelo de las Eliminatorias de Sudamérica, con 25 puntos y en segundo lugar de la tabla general, ya con su boleto directo asegurado para el Mundial 2026.

En el encuentro de la primera ronda la selección argentina le ganó a Ecuador 1 a 0 en el Monumental Santiago Filipuzzi

Pese a que ya no tiene nada que perder, La Tricolor quiere continuar con la suma de unidades para afianzarse como el segundo mejor de la región, pese a estar lejos de Argentina, que hasta el momento suma 35 puntos y se coloca como líder de las Eliminatorias.

Por su parte, Paraguay se ubica en el quinto escaño con 24 puntos, apenas una unidad abajo del tercer lugar (Brasil) y con la misma cantidad que Uruguay, que tiene mejor diferencia de gol. La Albirroja tratará de sumar puntos para no sufrir alguna mala sorpresa.

𝐋𝐨𝐬 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 ✍️



👉 Lista de convocados por el DT Gustavo Alfaro para los encuentros ante @LaTri 🇪🇨 (04/09) y @SeleccionPeru 🇵🇪 (09/09) por las Clasificatorias @fifaworldcup_es 2026 🏆



¡Juntos, por el tan anhelado objetivo! 🔜🏆



🗞️ https://t.co/Flh8uO9NWc… pic.twitter.com/Kv9HfraMaH — Selección Paraguaya (@Albirroja) August 31, 2025

Cuándo son los últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial

Las últimas dos fechas de las Eliminatorias mundialistas de Conmebol se llevarán a cabo en septiembre y se disputarán de la siguiente forma:

Fecha 17: jueves 4 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Argentina vs. Venezuela: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Uruguay vs. Perú: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Colombia vs. Bolivia: 19:30 (hora del Este de EE.UU.)

Brasil vs. Chile: 20:30 (hora del Este de EE.UU.)

Fecha 18: martes 9 de septiembre