En Miami: por qué Venezuela volverá a enfrentar a Argentina en octubre 2025

Luego de la última fecha de Eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en busca del boleto al Mundial 2026, la Selección de Venezuela volverá a tener a Argentina como rival en octubre de 2025. El equipo dirigido por Fernando Batista se medirá con los vigentes campeones en Miami, en el Estadio Hard Rock, en el marco de la gira que la albiceleste realizará por Estados Unidos.

Un calendario exigente para La Vinotinto

Lo confirmó Claudio Tapia, el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), en diálogo con Olé. “La próxima fecha FIFA va a ser en Estados Unidos en octubre. El primer partido será con Venezuela en Miami, en el Estadio Hard Rock, y el segundo en Chicago frente a Puerto Rico. Sobre todas las cosas estamos pensando en las bases del Mundial”.

Argentina cuenta con su clasificación al Mundial 2026 asegurada con varias fechas de anticipación. Sin embargo, ese no es el caso de La Vinotinto deberá enfrentar a Argentina el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, y luego recibir a Colombia cinco días después en Maturín

Venezuela busca un boleto al Mundial 2026

El equipo de Batista se encuentra en plena lucha por llegar a su primera Copa del Mundo. Venezuela ocupa la séptima posición de la tabla con 18 puntos, lugar que da acceso al repechaje intercontinental.

Sin embargo, no la tiene fácil en la última ventana de eliminatorias. De acuerdo a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA):

4 de septiembre : visita a Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires , a las 19.30 horas del Este de Estados Unidos.

: visita a en el , a las del Este de Estados Unidos. 9 de septiembre: recibe a Colombia en el estadio Monumental de Maturín, desde las 18.30 horas del Este de Estados Unidos.

La selección dirigida por Fernando Batista enfrentará a Lionel Messi y compañía en el Monumental el 4 de septiembre EITAN ABRAMOVICH� - AFP�

¿Directo o al repechaje? Lo que necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026

Tras 16 fechas de Eliminatorias, Venezuela suma 18 unidades y mantiene la expectativa de lograr la clasificación directa. Para alcanzar ese objetivo debe superar a Colombia, que suma 22 puntos y cuenta con una diferencia de gol de +4.

Por su parte, La Vinotinto tiene -4, por lo que está obligada a ganar sus partidos y esperar que los cafeteros no logren un triunfo ante Bolivia en la penúltima fecha. En caso de no lograrlo, el séptimo lugar le asegura a la selección de Venezuela un pasaje al repechaje intercontinental, una vía alternativa para soñar con la primera clasificación de su historia.

Para eso, debe estar muy atenta a lo que ocurra con el conjunto de Bolivia, que cuenta con 17 tantos (8°), un punto menos que el equipo de Batista, y todavía debe medirse ante rivales de jerarquía como Colombia y Brasil.

Por lo tanto, lo ideal para la selección Vinotinto sería un empate entre Colombia y Bolivia, ya que eso haría que ninguno de sus rivales directos sume de a tres. Luego, debería vencer a los cafeteros en la jornada final.

Bolivia, con un punto menos que La Vinotinto, también lucha por un lugar en la última ventana eliminatoria

En busca del Mundial 2026: una oportunidad histórica para Venezuela

La Vinotinto nunca disputó una Copa del Mundo. El escenario de septiembre representa una posibilidad inédita de lograr ese objetivo. El formato ampliado del Mundial 2026, con 48 equipos distribuidos en 12 grupos de cuatro, abre una oportunidad histórica.

Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones del torneo, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades. Para Venezuela, el reto inmediato es vencer a Argentina y Colombia. La ilusión se mantiene intacta: el sueño mundialista está en juego y depende de lo que ocurra en los dos últimos partidos.