La medida anunciada el 1° de abril en Nueva York para dar transporte gratis a casi un millón de personas

El Concejo Municipal de Nueva York, Estados Unidos, presentó este jueves 2 de abril una propuesta para otorgar transporte público gratuito a más de 1 millón de neoyorquinos. La medida busca expandir el programa actual “Fair Fares” y eliminaría el copago del 50% que aún deben costear los beneficiarios para cubrir la totalidad del pasaje en metro y autobuses de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

Transporte público gratis en Nueva York: quiénes podrían viajar sin pagar

Según consignó New York Post, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inclusión social y reactivar las oportunidades laborales para quienes viven bajo el umbral de pobreza federal.

para quienes viven bajo el umbral de pobreza federal. De acuerdo con el plan del Concejo, la gratuidad alcanzaría a individuos con ingresos anuales de hasta US$23.475 y familias de cuatro integrantes que perciban menos de US$48.225 anuales.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inclusión social (Foto AP/Bill Barrow) Bill Barrow - AP

Actualmente, 360 mil personas están inscritas en el sistema de descuento, pero se estima que hasta 1,3 millones de residentes califican para el beneficio. La expansión requeriría una inversión adicional de entre US$150 millones y US$175 millones anuales sobre los niveles de financiación vigentes.

Transporte gratis en Nueva York: la disputa política por el financiamiento

La propuesta del cuerpo legislativo contrasta con la postura del alcalde Zohran Mamdani.

A diferencia de Mamdani, el Concejo prefiere priorizar un subsidio total enfocado exclusivamente en los sectores más vulnerables (AP Photo/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

Si bien Mamdani prometió durante su campaña autobuses gratuitos para todos los ciudadanos sin distinción de ingresos, el Concejo prefiere priorizar un subsidio total enfocado exclusivamente en los sectores más vulnerables a través de la red de la MTA.

Los puntos de fricción en el presupuesto de 2026 incluyen:

Costo del plan del alcalde : financiar autobuses gratuitos para toda la ciudad requeriría unos US$800 millones, una cifra que la gobernadora Kathy Hochul calificó de poco realista para el presupuesto estatal.

: financiar autobuses gratuitos para toda la ciudad requeriría unos US$800 millones, una cifra que la gobernadora Kathy Hochul calificó de poco realista para el presupuesto estatal. Déficit en la MTA : el Concejo acusó a la alcaldía de desfinanciar a la autoridad por un monto de US$621 millones en su presupuesto preliminar.

: el Concejo acusó a la alcaldía de desfinanciar a la autoridad por un monto de US$621 millones en su presupuesto preliminar. Ahorros propuestos: los legisladores sugieren realizar un “ajuste” en los impuestos sobre la nómina que la ciudad paga para apoyar a la entidad, lo que generaría un ahorro de US$26 millones en el año fiscal 2026.

Qué impacto tendría el transporte gratuito en Nueva York

Para los defensores de la medida, el transporte gratuito, además de aliviar al bolsillo, es una herramienta de reactivación económica.

Organizaciones como Riders Alliance sostienen en su página web oficial que el costo del pasaje es una de las principales barreras para que los residentes de bajos ingresos accedan a mejores empleos o servicios de salud en distritos alejados de sus hogares.

Hochul anuncia un plan para mejorar la conexión de transporte en un área de Nueva York ny.gov

La propuesta financiera busca corregir las líneas presupuestarias de la administración actual para garantizar que el subsidio sea sostenible a largo plazo.

“El programa Fair Fares es una inversión en la fuerza laboral de nuestra ciudad”, señalaron portavoces del Concejo. La decisión final sobre la implementación de la tarifa cero dependerá de las negociaciones presupuestarias que se llevarán a cabo en Albany durante las próximas semanas.

“El Concejo quiere expandir el programa para que más de 1 millón de neoyorquinos elegibles puedan viajar en los subtes y autobuses de la Gran Manzana por cuenta del gobierno”, confirmaron fuentes legislativas tras la sesión del jueves.