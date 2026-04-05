Tren de alta velocidad de Nueva York a Washington y Boston: precios en abril 2026 y cómo llegar rápido
El servicio “Acela” dispone de los viajes más rápidos del Corredor Noreste y, desde 2025, incorporó los trenes “NextGen Acela”
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El tren de alta velocidad de Amtrak conecta Boston, Nueva York y Washington con múltiples salidas diarias. El servicio “Acela” dispone de los viajes más rápidos del Corredor Noreste y, desde 2025, incorporó los trenes “NextGen Acela”. Estos son sus precios en abril de 2026.
Cómo es el recorrido del tren de alta velocidad Acela
El Acela une Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington en una misma línea. El trayecto atraviesa varios estados del noreste y tiene salidas todos los días.
La empresa explica que entre las principales paradas del recorrido se incluyen:
- South Station (Boston, Massachusetts) y Back Bay Station (Boston, Massachusetts)
- Providence Station (Providence, Rhode Island)
- Union Station (New Haven, Connecticut) y Stamford Station (Stamford, Connecticut)
- Moynihan Train Hall (Nueva York, Nueva York)
- Newark Penn Station (Newark, Nueva Jersey) y Metropark Station (Iselin, Nueva Jersey)
- William H. Gray III 30th Street Station (Filadelfia, Pensilvania)
- Wilmington Station (Wilmington, Delaware)
- Penn Station (Baltimore, Maryland) y BWI Thurgood Marshall Airport Station (Linthicum Heights, Maryland)
- Union Station (Washington, D.C.)
El servicio llega directamente al centro de cada ciudad. En Washington, por ejemplo, los trenes arriban a Union Station, a pocos minutos del Capitolio y del National Mall.
Cuánto tarda el tren de alta velocidad que une Boston, Nueva York y Washington
El tramo más demandado del corredor es el que une Nueva York con Washington. En abril de 2026, los servicios Acela completan ese recorrido en menos de tres horas.
Entre Boston y Nueva York, los servicios Acela y NextGen Acela completan el trayecto en alrededor de 3 horas y 35 minutos a casi 4 horas, según el horario y la estación de salida.
Los tiempos más cortos se registran en las salidas desde Back Bay Station en Boston, mientras que los trenes que parten desde South Station suelen tardar algunos minutos más.
Los trenes regionales también cubren esa ruta, pero con duraciones mayores. En esos casos, el viaje supera en general las tres horas y media.
El recorrido completo entre Boston y Washington se cubre en torno a siete horas. En los trenes regionales, el tiempo se acerca o supera las ocho horas.
Cuánto cuesta el tren en abril de 2026
Los precios varían según el horario. Para el 6 de abril de 2026, los valores publicados son:
- Entre Boston y Nueva York, los trenes de alta velocidad registran precios en clase ejecutiva desde US$168, mientras que en tarifas de Primera Clase o salidas de alta demanda el valor puede alcanzar los US$367 o incluso US$781.
- En la ruta entre Nueva York y Washington, los servicios parten desde aproximadamente US$130 en horarios de menor demanda, alcanzando los US$278 o más en salidas matutinas de hora pico y servicios de Primera Clase.
- En el trayecto completo entre Boston y Washington, las tarifas del Acela parten desde US$663.
Nueva generación de trenes en EE.UU.
El NextGen Acela es la nueva generación de trenes de alta velocidad de Amtrak, en operación desde 2025 en salidas seleccionadas. Según la empresa, este servicio incorpora:
- Velocidad máxima de 160 millas por hora (257 km/h)
- WiFi 5G gratuito
- Asientos más amplios y ergonómicos
- Tomas de corriente en cada asiento
- Mayor espacio para equipaje
- Servicio gastronómico mejorado
El sistema de inclinación permite una circulación más suave, incluso a alta velocidad.
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