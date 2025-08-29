Penn Station en NYC podría cambiar de nombre y un funcionario lanzó una polémica propuesta: “Suena bien”

La renovación de Penn Station en Nueva York comenzará en 2027, según confirmaron el secretario federal de Transporte, Sean P. Duffy, y el ejecutivo de Amtrak, Andy Byford. La propuesta busca modernizar por completo la estación de tren más concurrida de Estados Unidos y hasta abrió la puerta a un posible cambio de nombre. “Trump Station suena bastante bien”, comentaron en conferencia de prensa.

El inicio de la transformación de Penn Station

Duffy presentó la ambiciosa meta de renovar Penn Station en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, según The New York Times. Después de décadas de planificación, el proyecto avanzará “a la velocidad de Trump”, aseguró el secretario de Transporte.

El secretario Sean P. Duffy aseguró que la remodelación avanzará “a la velocidad de Trump”, con promesa de cambios integrales Jacquelyn Martin - AP

“Basta de hablar, no podemos esperar más”, declaró Byford, el ejecutivo de la empresa que la administración Trump puso recientemente a cargo del proyecto. Además, prometió una “modernización y transformación completa, de arriba a abajo” de Penn Station.

Tras asumir el control de la obra en la primavera de 2025, Amtrak tiene previsto asociarse con un desarrollador privado para renovar la estación deteriorada ubicada bajo el Madison Square Garden en Midtown Manhattan. Según el nuevo cronograma, la construcción comenzaría a finales de 2027.

Fuera de Nueva York: un proyecto bajo control federal

Los funcionarios tomaron el control del plan en abril, luego de desplazar a la gobernadora Kathy Hochul, quien había prometido transformar la terminal en un centro de transporte de “clase mundial”.

“De hecho, estábamos haciendo buenos progresos” con el diseño de la MTA, dijo Janno Lieber, director ejecutivo de esa agencia. Sin embargo, el gobierno federal reasignó el liderazgo a Amtrak.

La MTA había trabajado durante casi cuatro años en un rediseño valorado en US$7000 millones. Y Hochul había comprometido más de US$1000 millones de presupuesto, pero retiró ese apoyo después de que la administración Trump entregó la responsabilidad a la empresa.

La gobernadora Kathy Hochul perdió el control del plan, pese a haber destinado más de US$1000 millones al rediseño original Marc A. Hermann

Aunque Amtrak es propietaria de la estación, los funcionarios federales reconocieron que no sabían cuánto costaría la renovación largamente demorada ni quién la pagaría, de acuerdo a The New York Times.

Obras en Penn Station: financiamiento y próximas etapas

El Departamento de Transporte otorgó US$43 millones en subvenciones para trabajos preliminares de ingeniería. Paralelamente, la compañía abrió una convocatoria a empresas interesadas en postularse como desarrolladores principales.

Para las próximas etapas se definieron dos fechas clave:

La solicitud formal de propuestas está prevista para octubre .

está prevista para . Una recomendación a la junta de Amtrak se daría en mayo de 2026.

Byford aseguró que la competencia será “justa y abierta, sin ideas preconcebidas”. Y señaló que la expansión de la estación estaba “absolutamente en pausa” mientras las compañías ferroviarias y Amtrak evaluaban cómo aumentar la capacidad en horas pico.

Penn Station: la sobrecarga de la estación más concurrida de EE.UU.

Penn Station atiende a 650 mil pasajeros diarios, una cifra muy superior a la capacidad original de sus 21 andenes y pasillos construidos en la década de 1960. La necesidad de rediseño incluye la posibilidad de más trenes y una mejor infraestructura para enfrentar el volumen creciente de usuarios.

Además, el proyecto Gateway, que contempla dos túneles ferroviarios adicionales bajo el río Hudson, ya está en marcha. Esos túneles podrían eventualmente duplicar el número de trenes que cruzan el río hacia Penn Station.

La estación recibe a 650.000 pasajeros diarios, un flujo que supera con creces la capacidad de sus instalaciones de los años sesenta Creative Commons

¿Un posible cambio de nombre?: el futuro de Penn Station

A lo largo de los años se han presentado varias propuestas de reconstrucción de Penn Station por parte de distintos arquitectos y desarrolladores. Algunas implicaban ampliar el espacio de la terminal, mientras que otras imaginaban que el Madison Square Garden se mudaría, pese a no existir indicios de que la empresa propietaria de la arena aceptara hacerlo.

Ninguna prosperó de forma definitiva. Ahora, con el nuevo liderazgo, se abre una etapa en la que el gobierno federal promete acelerar los plazos. Duffy afirmó que Nueva York está “bendecida de tener un presidente que ama la ciudad y se preocupa por mejorar la estación”.

Luego, consultado sobre si la administración planeaba rebautizar la terminal, el secretario de Transporte respondió que la decisión no estaba tomada. Sin embargo, lanzó una frase que sorprendió a los presentes: “Trump Station suena bastante bien”.