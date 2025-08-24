Buenas noticias en Nueva York: el tren que te transporta a un “paisaje perdido en el tiempo” vuelve a funcionar

El histórico ferrocarril Delaware & Ulster, ubicado al norte de Nueva York, reabre tras cinco años e invita a locales y turistas a recorrer un inminente paisaje otoñal. Expertos aseguran que es el trayecto ideal para apreciar el cambio de estación hacia una de las épocas más coloridas, además de adentrarse en las Montañas Catskil.

El ferrocarril de Nueva York que ofrece paseos otoñales

El tren Delaware & Ulster reabrió tras cinco años de suspensión y volvió a recibir turistas en la región de los Catskill con recorridos de 45 minutos que permiten a los pasajeros conocer el lado más salvaje de este estado al noreste de Estados Unidos.

Tren en Nueva York reabre tras cinco años de cierre y ofrece recorrido para admirar el paisaje otoñal (@c_and_d_advertising/John Latini)

La estación se encuentra en la autopista 28, cerca de la localidad de Arkville en el condado de Delaware. El recorrido promete un “paisaje perdido en el tiempo”, pues las montañas son majestuosas y enmarcan el camino, además de que representan lo indómito de esta región.

Tras varios años sin operaciones, el ferrocarril fue restaurado y en su paseo también es posible apreciar la vida silvestre de la zona, especialmente al águila calva, las garzas azules y los ciervos.

La estación de Arkville enfatiza que la reapertura se da a poco tiempo de que se presente el cambio de verano a otoño, lo que permitirá apreciar el paisaje característico de septiembre, octubre y noviembre, cuando todo se pinta de colores carmesí, ámbar y dorados.

Cuánto cuesta y cómo es viajar en el tren Delaware & Ulster

El servicio llamado Scenic Train Rides (Paseos en tren escénicos), dura aproximadamente 45 minutos y cuenta con diferentes precios, de acuerdo con el área que elija cada pasajero.

Los recorridos en el tren Delaware & Ulster pueden costar hasta US$23 (Facebook/tren Delaware & Ulster )

Las zonas denominadas Open Air Car (Vagón al aire libre) y Coach Car (Vagón de pasajeros), tienen costos de US$15 para menores de 3 a 15 años, US$18 para personas de 16 a 59 años y US$16 para adultos mayores de 60 años.

Los espacios de First Class Lounge (Sala de primera clase) y First Class Parlor (Salón de primera clase) cuestan US$23 para mayores de 16 años, US$21 para mayores de 60 años y US$18 para menores de 15 años.

El personal de Delaware & Ulster solicita que los pasajeros estén listos para abordar 15 minutos antes de la hora marcada en su boleto, además de que deberán tener a la mano sus pasajes con el código QR para poder subir al tren.

El ferrocarril permite la entrada de perros de servicio en todos sus recorridos, mientras que los canes que son mascotas solo podrán abordar en el Scenic Excursion Train. Además, está prohibido fumar y las cancelaciones solo pueden hacerse con más de 24 horas de anticipación.

El tren Delaware & Ulster recorre paisajes otoñales y montañosos (Facebook/Delaware & Ulster )

Qué son las Catskill Mountains en Nueva York

Se trata de una cordillera que se extiende por la región sureste de Nueva York, una zona forestal que abarca diferentes localidades del estado, con poblados que son visitados por amantes de la naturaleza, el senderismo y otras actividades al aire libre, según Vogue.

Las Catskill Mountains se extienden en la región sureste de Nueva York (Facebook/The Catskill Mountains)

Las vistas son detalladas como espectaculares y también se menciona que es uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos, ya que tiene todo lo necesario para desconectarse de las grandes ciudades y acercarse al mundo dominado por la naturaleza.

En invierno existen algunos poblados en lo que se puede esquiar, como Hunter o Saugerties, donde también pueden practicarse otras actividades en la nieve.

La cordillera recorre unas 9600 millas (15.450 km) de montañas que están rodeadas por ríos, bosques y otras áreas verdes con vistas impactantes y con un ambiente de cabañas hogareño que se distribuye en los condados de Delaware, Greene, Sullivan y Ulster, según Visit The USA.