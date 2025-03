Qué dice la encuesta de Nueva York que Eric Adams no quiere ver

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su mandato. En las últimas semanas, la ciudad demandó a la administración Donald Trump por fondos federales, mientras que la gobernadora Kathy Hochul llegó a considerar destituirlo por los casos de corrupción en su contra. A este complicado panorama se suma una drástica caída en su popularidad.

El descenso en la aprobación de Eric Adams, un duro golpe para las elecciones de Nueva York

Según una encuesta de la Universidad Quinnipiac, solo un 20% de los votantes aprueba su desempeño, lo que marca un mínimo histórico. Además, el 56% de los neoyorquinos cree que debería renunciar. A pesar de la presión, Adams sigue firme en su decisión de buscar la reelección en los comicios de la Gran Manzana. “Soy neoyorquino, no renunciaré”, expresó.

La encuesta revela que el 73% de los votantes siguió de cerca el caso judicial que involucra al alcalde, y entre ellos, un 40% cree que Adams cometió un acto ilegal, mientras que un 31% lo considera éticamente cuestionable Yuki Iwamura - FR171758 AP

El sondeo, publicado el 5 de marzo, muestra que un 67% de los votantes desaprueba la forma en que Adams maneja la alcaldía, mientras que solo un 20% lo aprueba.

Esta cifra es la más baja registrada para un alcalde de Nueva York desde que la Universidad Quinnipiac comenzara a realizar encuestas de este tipo hace casi 30 años. En comparación, la encuesta realizada en diciembre de 2023 ya reflejaba una baja aprobación del alcalde, con un 28%.

El deterioro de la imagen pública de Adams estuvo impulsado en parte por los cargos de corrupción federal que enfrenta. La encuesta indica que el 73% de los votantes siguió los detalles del caso judicial que involucra al alcalde, mientras que un 40% cree que Adams cometió un acto ilegal. En tanto, un 31% lo considera éticamente cuestionable, pero no ilegal.

El manejo de los problemas en Nueva York: crimen e inmigración bajo la lupa

Los votantes expresaron una fuerte desaprobación respecto a cómo Eric Adams gestionó dos de los problemas más importantes de la ciudad: el crimen y la inmigración.

Un 64% de los votantes desaprueba la forma en que el alcalde Eric Adams abordó la situación de los inmigrantes indocumentados, lo que refleja un amplio descontento con su manejo de este tema Mary Altaffer - AP

Solo el 30% aprueba sus acciones frente al aumento de la delincuencia, mientras que un 57% las rechaza. El tema de los inmigrantes indocumentados es aún más complicado, con un 64% de los votantes que desaprueba la forma en que el alcalde abordó la problemática.

¿Debería renunciar Eric Adams? Esto dicen las encuestas

Un 56% de los votantes, incluidos el 72% de los demócratas y el 51% de los independientes, considera que el alcalde debería dimitir. Además, los neoyorquinos cuestionan cada vez más sus capacidades de liderazgo: solo un 33% cree que comprende los problemas de la ciudad, un 32% piensa que tiene habilidades de liderazgo fuertes y un 18% lo ve como una persona honesta y confiable.

Sin embargo, Eric Adams se mantiene firme en su postura de no renunciar, a pesar de la creciente desaprobación hacia su gestión. Según señaló The New York Post, el alcalde afirmó en una reciente conferencia de prensa que lo peor que puedo hacer es rendirse: “No me doy por vencido, soy neoyorquino. Nunca nos rendimos. Este juego está lejos de terminar”.

El exgobernador Andrew Cuomo encabeza las encuestas con un 31% de apoyo, mientras que el alcalde Eric Adams se encuentra rezagado con solo un 11%, lo que refleja una creciente brecha en la carrera por la alcaldía de Nueva York

Mientras tanto, la competencia por la alcaldía se intensifica. El exgobernador Andrew Cuomo lidera las encuestas con un 31% de apoyo, mientras que Adams sigue rezagado con un 11%. Además, otras figuras del Partido Demócrata, como la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, ganan terreno.