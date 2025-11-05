Qué pasa si el ICE te detiene en Nueva York y no tienes ningún documento en EE.UU.

Durante una detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los inmigrantes de Nueva York deben llevar consigo ciertos documentos que acrediten el estatus legal en Estados Unidos, en ese sentido La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés) detalló cómo deben actuar quienes se encuentren con agentes federales.

Qué documentos se deben presentar ante una detención del ICE en Nueva York

El ICE mantiene activo su plan de redadas masivas contra los migrantes en Nueva York. Ante ello, es recomendable que los extranjeros que no poseen documentación que acrediten su estatus legal sigan una serie de pautas ante una eventual detención.

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York publicó una serie de recomendaciones dirigidas a los inmigrantes, en los que destacan el derecho de permanecer en silencio frente al ICE. Además, detallaron los documentos que se deben presentar en función de cada caso.

Ciudadanos estadounidenses : pueden presentar un documento que acredite su naturalización o identidad, como la licencia de conducir de Nueva York.

: pueden presentar un documento que acredite su naturalización o identidad, como la licencia de conducir de Nueva York. Migrante sin documentación vigente : no responder preguntas sobre el estatus migratorio, ni si se cuentan con papeles válidos de permanencia en ese país, para evitar el arresto. Si se poseen, pero no se llevan consigo, es recomendable indicar al agente federal que le solicitará a otra persona que los lleve.

: no responder preguntas sobre el estatus migratorio, ni si se cuentan con papeles válidos de permanencia en ese país, para evitar el arresto. Si se poseen, pero no se llevan consigo, es recomendable indicar al agente federal que le solicitará a otra persona que los lleve. Migrante con estatus legal en EE.UU.: la entidad señaló que es aconsejable mostrar la green card o tarjeta de residencia permanente legal, así como cualquier otro documento que acredite la estadía en ese país.

La organización destacó que es importante que un extranjero no utilice documentos de inmigración falsos o de otra persona para presentarlos ante las autoridades.

Cuáles son los derechos de un migrante durante un arresto del ICE en Nueva York

La entidad instó a los migrantes detenidos por el ICE que aboguen por su derecho a guardar silencio en un arresto. “No tiene que responder preguntas y puede decirle al agente que desea hablar con un abogado”, puntualizaron. Además, detallaron dos puntos clave en estas circunstancias:

Los detenidos no están obligados a firmar ningún documento sin entenderlo y conocer las consecuencias, por lo que pueden solicitar el acompañamiento de un representante legal para estos trámites.

Los no ciudadanos estadounidenses tienen derecho a llamar a su consulado o a que un agente federal informe al organismo sobre su arresto.

Qué pasa si un agente del ICE se presenta en la puerta de una casa en Nueva York

Los oficiales de la agencia federal requieren de una orden judicial para ingresar al hogar y realizar un registro. Ese documento debe presentar la firma de un juez. Los especialistas indicaron que los inquilinos pidan que se deslice ese papel por debajo de la puerta antes de tomar ninguna decisión.

La NYCLU advierte que los implicados no están obligados a responder ninguna pregunta sobre su identidad o su estatus migratorio. Pero que, en caso de hacerlo, no se mienta sobre esos aspectos.