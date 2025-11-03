Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Nueva York

Durante una parada de auto en Nueva York, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden exigirle una identificación al conductor del vehículo. Los migrantes tienen que mostrar ciertos documentos, como una licencia de manejar, y permanecer en calma mientras dure el proceso para evitar problemas.

Qué documentos presentar durante una parada de auto en Nueva York

Ante cualquier control vehicular, si las autoridades exigen que se detenga, el conductor debe frenar y ponerse a disposición. Aunque sepan que cumplen con todas las leyes, los migrantes tienen la obligación de parar, o de lo contrario los agentes podrían hacerlo interrumpir la marcha a la fuerza, según el Immigrant Defense Project.

Durante una parada de auto en Nueva York, los migrantes no tienen que mostrar un documento de otro país a los agentes de ICE

Una vez que está frente al agente, si a la persona le exigen una identificación, puede presentar la licencia de conducir u otra credencial emitida por el gobierno de Estados Unidos. Es importante que eviten entregar al oficial un documento falso o de otro país, como un pasaporte o una matrícula, o una visa vencida.

El único que tiene obligación de brindar un documento en este caso es el conductor. Las autoridades no pueden obligar a un acompañante a mostrar prueba de identidad ni mencionar información personal. En ese caso, pueden preguntarle al funcionario si tienen permitido marcharse del lugar.

Qué hacer si ICE detiene a una persona en una parada de auto en Nueva York

Antes de que el migrante mencione su nombre, el sitio recomienda consultar a los agentes a qué fuerza policial pertenecen. Los efectivos pueden ser de la policía local, la patrulla de caminos o de inmigración. Si le piden que baje la ventanilla, la persona está obligada a hacerlo parcialmente.

Si ICE le pide que baje la ventanilla durante una parada de auto, la persona puede hacerlo parcialmente

Los oficiales de ICE tienen la facultad de exigir que todos salgan del auto para “la seguridad del oficial”. Previo a seguir las instrucciones, los pasajeros pueden pedir que los agentes les den una justificación para detener el vehículo.

Por otro lado, en caso de que lo crean necesario, tienen la autoridad para exigir la toma de huellas dactilares. Desde su lugar, los migrantes pueden preguntarles por qué quieren tomarles las huellas o expresar que no consienten la medida.

En Nueva York: los derechos del migrante si ICE lo detiene en una parada de auto

La organización explica que cuando los funcionarios federales detienen a una persona durante un control vehicular, tiene los mismos derechos que cuando está en un lugar público. De esta manera, el extranjero puede hacer lo siguiente:

Tiene el derecho de permanecer en silencio y no contestar ninguna pregunta acerca de su historial criminal o migratorio.

Tiene el derecho de irse si no está bajo arresto.

La persona puede preguntar a los agentes por qué detuvieron el auto.

Puede consultar si tienen una orden de arresto.

Tiene el derecho de no dejar que inspeccionen sus bolsillos más que una revisión encima de su ropa para “la seguridad del oficial”.

Tiene el derecho de no dejar que revisen el auto, incluso la cajuela y la guantera.

La organización indica que los migrantes nunca deben resistirse al arresto de ICE durante una parada de auto en Nueva York

Como consejo, Immigrant Defense Project recomienda evitar, mentir o exhibir documentos apócrifos. Además, indica que el migrante no se debe resistir al arresto ni correr porque esto puede agravar la situación. Por último, es importante reclamar los derechos, aun cuando los agentes ignoran a la persona y siguen con sus tareas.