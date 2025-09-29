Quién es Curtis Sliwa: el candidato republicano de boina roja en las elecciones de la ciudad de Nueva York este 2025

Curtis Sliwa, una figura que desde hace más de cuatro décadas combina activismo social, liderazgo comunitario y política, volvió a colocarse en el centro de la escena electoral de Nueva York. Reconocido por su inseparable boina roja y por ser el fundador de los Guardian Angels, el candidato republicano busca este 2025 conquistar la alcaldía de la Gran Manzana.

La historia de Curtis Sliwa y el nacimiento de los Guardian Angels

La trayectoria de Sliwa empezó mucho antes de que los reflectores de la política lo enfocaran. En 1979, cuando apenas tenía 24 años, decidió organizar un grupo de jóvenes voluntarios para patrullar los subtes y calles de Nueva York en un contexto de creciente inseguridad. Así nacieron los Guardian Angels, una patrulla civil que con el tiempo se expandió a escala internacional, según cuenta su biografía oficial.

El candidato republicano asegura que el distintivo honra a miembros caídos de los Guardian Angels Instagram de Curtis Sliwa

El germen de ese movimiento estuvo en iniciativas anteriores. Primero creó la “Rock Brigade”, integrada por empleados de un McDonald’s del Bronx, donde él era gerente. La misión era limpiar las calles y acompañar a los vecinos para que regresaran seguros a sus casas.

Luego conformó el grupo conocido como los “Magnificent 13”, un patrullaje nocturno en los trenes, en momentos en que la Policía redujo su presencia en el transporte subterráneo. Aquellos voluntarios también intervinieron en Central Park, donde hombres homosexuales eran blanco de ataques en la década de 1970.

Con el paso del tiempo, lo que comenzó con una docena de jóvenes se convirtió en una red de cientos de miembros bajo el nuevo nombre de Guardian Angels.

El significado de la boina roja de Curtis Sliwa

La boina roja que acompaña a Curtis Sliwa desde hace décadas no es un simple accesorio. En agosto pasado, el propio candidato republicano explicó su simbolismo en una entrevista televisiva que compartió en TikTok. “La uso porque representa a seis Guardian Angels que fueron asesinados en cumplimiento del deber y a otras tres decenas que resultaron gravemente heridos”, aseguró.

El significado de la boina roja que usa el candidato republicano Curtis Silwa

Ese distintivo, que forma parte del uniforme de los Guardian Angels, junto con una chaqueta también roja, se convirtió en su marca identificatoria. “Es un símbolo de seguridad y protección que ya es icónico. En 13 países y 130 ciudades, la gente sabe que puede confiar en los hombres y mujeres jóvenes que llevan la boina roja. Ellos arriesgan su vida para protegerte”, remarcó Sliwa.

Para él, la boina también cumple una función práctica en el día a día: “Cuando estoy en la calle, tratando con personas sin hogar o con problemas emocionales, lo que me dicen es: ‘¡Curtis!’. Ven la boina roja y saben que pueden acercarse a mí o a los Guardian Angels. Sin ella, ¿cómo sabrían que estamos ahí para ayudarlos?”, agregó.

Qué dicen las encuestas sobre Curtis Sliwa en 2025

A pesar de su larga trayectoria en la ciudad de Nueva York, las encuestas más recientes no lo posicionan como favorito. Según los relevamientos realizados en septiembre, el gran ganador hasta ahora es el candidato demócrata Zohran Mamdani, quien aparece con una ventaja amplia sobre sus competidores.

Sliwa aparece detrás de Mamdani y Cuomo en todas las encuestas de septiembre Canva

Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%.

(16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, y Adams 8%. YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 43%, Cuomo 28%, Sliwa 15% y Adams 6%.

(7 al 13 de septiembre): Mamdani 43%, Cuomo 28%, y Adams 6%. Marist College (8 al 11 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 24%, Sliwa 17% y Adams 9%.

(8 al 11 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 24%, y Adams 9%. Quinnipiac University (4 al 8 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 23%, Sliwa 15% y Adams 12%.

(4 al 8 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 23%, y Adams 12%. Emerson College/PIX 11/The Hill (7 y 8 de septiembre): Mamdani 43%, Cuomo 28%, Sliwa 10% y Adams 7%.

(7 y 8 de septiembre): Mamdani 43%, Cuomo 28%, y Adams 7%. The New York Times/Siena College (2 al 6 de septiembre): Mamdani 46%, Cuomo 24%, Sliwa 15% y Adams 9%.

En todos los casos, el republicano quedó relegado a un tercer puesto, con cifras que oscilaron entre el 9% y el 17%. La ventaja de Mamdani se mantuvo constante en un rango de 15 a 22 puntos, lo que consolida su perfil como el principal contendiente.