Quién es el “chino venezolano”, el latino que es furor en Nueva York por su receta única y que abandona EE.UU.

En las calles de la ciudad de Nueva York, el “chino venezolano” causa furor por su receta única que combina las típicas comidas de su país de origen con ingredientes de la gastronomía asiática. Con un éxito arrasador que se volvió viral en redes sociales, Yony Hung se marchará del país la semana siguiente para abrir un local en Madrid, España, y cocinará por última vez en Estados Unidos en los próximos días.

El “chino venezolano” y el furor de sus comidas en Nueva York

Oriundo de Venezuela , en donde aprendió a cocinar al observar a sus tíos, quienes tenían un restaurante en la Isla de Margarita, partió hacia la Gran Manzana en 2018 en busca del sueño americano.

Mediante la venta de "arroz chino venezolano" desde el baúl de su automóvil, comenzó a conquistar el corazón de sus clientes.

Las largas filas para comprar las comidas con la receta única del “chino venezolano”

En diálogo con el medio Primer Impacto, Hung señaló que empezó su emprendimiento con familiares y allegados. En las primeras semanas, vendía entre nueve y 12 comidas, pero rápidamente ascendió.

Instalado en Nueva York, consiguió su récord de venta de 200 arroces chinos diarios. Su vertiginoso éxito lo llevó a acrecentar su fama en las redes sociales y contactar con figuras relevantes como el cantante colombiano J Balvin y el beisbolista venezolano Oswaldo Cabrera.

El encuentro entre el “chino venezolano” y J Balvin en Nueva York

La vida como latino en Nueva York: el ascenso y furor del “chino venezolano”

Aunque ahora disfruta de sus triunfos, los primeros años en la ciudad no fueron nada fáciles. En la entrevista, reveló que le costó bastante tiempo comenzar con su negocio.

"Empecé a trabajar en un restaurante como mesero. La idea del arroz chino la tenía hace tres años, cuando bastantes venezolanos vinieron a Nueva York“, señaló al ser consultado sobre la vida como latino en Estados Unidos.

Al darle forma a su primera idea de negocio, el trabajo constante lo llevó a la posición en la que se encuentra hoy en día.

El Diario de NY mostró en un video en Instagram las interminables filas que se generan para comprar la comida. En su mayoría, las personas que esperan sus platos son venezolanos que buscan reconectarse con su país de origen a través de los sabores de la gastronomía nacional.

El chino venezolano abrirá un local en el exterior gracias al éxito que cosechó por su receta única @elchinovenezolanovnzl - @elchinovenezolanovnzl

Después de una hora en la cola, el periodista del medio neoyorquino compró lo que describió como platos con “sabores balanceados, diferentes a cualquier cosa que había probado antes”. El arroz chino venezolano, que llega en un vaso de plástico, le costó 15 dólares.

Actualmente, su rutina es estricta. "Me levanto a las 4:30 hs, voy al mercado todos los días. Después vengo a la cocina, a las 6 hs, 6:30 hs, en donde empiezo la preparación de la comida“, relató en diálogo con Primer Impacto.

Primer local en el exterior y la partida de Nueva York

Tras siete años en Estados Unidos, el “chino venezolano” consiguió una fama que le permitió ascender en el negocio gastronómico.

El chino venezolano cocinará en Nueva York su receta única antes de viajar hacia Madrid @elchinovenezolanovnzl - @elchinovenezolanovnzl

A sus 22 años, partirá hacia Madrid para inaugurar su primera sucursal en Malasaña, en donde espera replicar su éxito. La apertura tendrá lugar el 22 de noviembre.