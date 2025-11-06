En California: el adolescente latino detenido por el ICE que desató una protesta de maestros

Un adolescente latino de 18 años, estudiante en el último año de la preparatoria Reseda, California, fue detenido hace más de un mes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Bajo el lema de “Educación, no deportación“, maestros del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se reunieron para pedir la liberación del joven oriundo de Chile.

Detenido por el ICE en California: el caso del adolescente latino que conmueve a los maestros

Mientras paseaba a su perro temprano por la mañana en Van Nuys, Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz fue abordado por agentes federales enmascarados, relataron sus familiares en un GoFundMe.

Los agentes del ICE arrestaron al adolescente latino mientras paseaba a su perro en Van Nuys Gofundme

Como el joven no regresó a su hogar aquel día, sus familiares salieron a buscarlo, pero solo encontraron al perro deambulando sin compañía. En la página, denunciaron que lo trataron como a un criminal y hacían bromas mientras lo arrestaban: “Gracias a él, podrán beber este fin de semana”, expresaron en alusión a los US$2500 que habrían cobrado por el arresto.

Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), citado por el medio KTLA, especificó que Guerrero-Cruz había permanecido en Estados Unidos más de dos años después de que expirara su visa y se encontraba ilegalmente en ese país. Agregaron más tarde que continuará bajo custodia en espera de su deportación.

La protesta de maestros en California por el adolescente detenido por el ICE

Reunidos por la conmoción que les provocó el arresto del joven de 18 años, los profesores exigieron su liberación. “Lo tratan como a un prisionero, no puede ir a ningún lado, no puede hacer nada. Quiere salir”, explicó en diálogo con el medio mencionado la maestra Lizette Becerra.

La familia del adolescente latino busca recaudar US$90.000 para afrontar los gastos legales tras la detención del ICE Gofundme

El profesor Ron Gochez declaró que las autoridades deberían permitirle asistir a la escuela y estar con su familia. En esa línea, una vecina identificada como Valerie T manifestó: “Quiero que termine su último año de instituto, que lo disfrute como cualquier otro chico de 18 años, y que se reúna con su familia”.

La ciudadana presenció la detención y desde que el joven fue ingresado a la custodia del ICE lo visitó en más de una ocasión. “Es muy triste. Es realmente desgarrador y traumático para él. Nunca volverá a ser el mismo”, lamentó. A más de un mes de su arresto, Guerrero-Cruz se encuentra en el Centro de Detención de Adelanto, en espera del proceso de deportación.

La campaña de la familia del adolescente latino detenido por el ICE

En el sitio GoFundMe, los allegados al joven lo describieron como “un hijo devoto, un hermano cariñoso, un amigo leal y un miembro valioso de nuestra comunidad”. Añadieron que en su casa se encarga de cuidar a sus hermanos gemelos de cinco meses y a su hermano de seis años.

La familia denunció que los agentes del ICE se burlaban del adolescente latino mientras lo arrestaban en California Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

La campaña en el sitio busca recaudar US$90.000 para afrontar las necesidades “enormes y urgentes” que atraviesa la familia. Los fondos serían destinados para los siguientes fines: