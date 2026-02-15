Es oficial: Elon Musk y Universal se unen para revolucionar Orlando con un sistema de túneles de alta tecnología

Para seguir los pasos de la infraestructura de Las Vegas, los parques temáticos de Universal, en Orlando, planean revolucionar el transporte de sus visitantes mediante la creación de un sistema de túneles subterráneos de alta tecnología. Este ambicioso proyecto tendrá la colaboración de The Boring Company, la empresa de excavación de Elon Musk, y busca conectar complejos hoteleros y áreas de entretenimiento de forma rápida y eficiente.

Universal creará túneles subterráneos con ayuda de Elon Musk

El Distrito de Desarrollo Comunitario de Utilidades y Tránsito de Shingle Creek seleccionó oficialmente a The Boring Company, empresa de Elon Musk, para diseñar y construir un sistema de transporte de alta tecnología en Orlando, según un comunicado oficial.

El objetivo principal de los túneles es mitigar la congestión vehicular en la zona de International Drive y mejorar la conectividad entre las propiedades de Universal. Los planes son los siguientes, de acuerdo con FOX 35 Orlando:

Reducción de tráfico: se plantea como la solución definitiva a la saturación vehicular en International Drive y las zonas aledañas . Se busca evitar el estancamiento en superficie mediante el uso de túneles exclusivos.

se plantea como la solución definitiva a la . Se busca evitar el estancamiento en superficie mediante el uso de túneles exclusivos. Optimización del tiempo: busca reducir los tiempos de traslado de los visitantes y eliminar la necesidad de buscar estacionamiento en múltiples ubicaciones .

busca reducir los tiempos de traslado de los visitantes y eliminar la necesidad de . Conectividad estratégica: el proyecto subterráneo tiene como fin principal transformar la movilidad en el núcleo turístico de Orlando . Unirá el Centro de Convenciones del Condado de Orange con las propiedades de Universal Orlando Resort y el área de entretenimiento CityWalk.

el proyecto subterráneo tiene como fin principal . Unirá el Centro de Convenciones del Condado de Orange con las propiedades de Universal Orlando Resort y el área de entretenimiento CityWalk. Integración con Epic Universe: facilitará el traslado directo hacia el nuevo parque temático, Epic Universe, actualmente en desarrollo.

El sistema se basa en el diseño en el Vegas Loop en Nevada, donde los vehículos alcanzan velocidades superiores a 100 mph (160.93 km/h) (Instagram/@costamesadave)

Cuáles son las características del nuevo sistema de túneles

El sistema se basa en un antecedente exitoso, el cual demuestra su capacidad para movilizar a miles de personas por hora durante eventos masivos, consignó el sitio WESH.

En este proyecto, los pasajeros viajan a velocidades superiores a 100 mph (160,93 km/h), y se ofrecen recorridos que van desde US$4 a US$12, lo que proporciona un marco de costos potencial para el proyecto de Florida.

El proyecto busca evitar la congestión vehicular en la zona de International Drive y mejorar la conectividad con Universal (Instagram/@yoshi_metal)

Además, se llevará a cabo tecnología de última generación. El proyecto utilizará el concepto de “Tesla Tunnel”, que consiste en emplear vehículos eléctricos autónomos para el transporte de pasajeros.

En cuanto a la eficiencia, a diferencia de los sistemas de tránsito masivo tradicionales (como buses o trenes ligeros), este modelo permite trasladar visitantes de punto a punto sin paradas intermedias innecesarias.

De esta manera, las personas contarán con un traslado rápido y la carga vehicular en las avenidas principales de Orlando será mucho menor.

Cuáles son las fases de este proyecto de túneles subterráneos

La decisión se tomó tras un proceso de licitación competitiva que incluyó a firmas como Glydways (que proponía sistemas elevados). El Distrito optó por la opción subterránea por su capacidad para eliminar el tráfico visual y terrestre, según FOX 35 Orlando.

El proyecto utilizará vehículos eléctricos autónomos como en Las Vegas (Instgram/@westgatevegas)

Las próximas fases del proyecto incluyen las siguientes etapas:

Fase de negociación : se establecerán los términos específicos de construcción, plazos y costos operativos. Coordinación con negocios locales y Universal Orlando para definir el trazado exacto.

: se establecerán los términos específicos de construcción, plazos y costos operativos. Coordinación con negocios locales y Universal Orlando para definir el trazado exacto. Estudios de impacto: se llevarán a cabo evaluaciones técnicas adicionales para garantizar la seguridad y la viabilidad del suelo en el área de Shingle Creek.

se llevarán a cabo evaluaciones técnicas adicionales para garantizar la seguridad y la viabilidad del suelo en el área de Shingle Creek. Calendario de construcción: el objetivo es que las fases iniciales de los túneles avancen en paralelo con las nuevas expansiones de los parques temáticos. Se espera que el sistema esté operativo con la afluencia de visitantes proyectada para Epic Universe.

Aunque las cifras finales se determinarán durante las negociaciones, la propuesta de The Boring Company fue seleccionada, en parte, por ser considerada más rentable y menos invasiva que las alternativas de transporte elevado, como el monorriel.