Quién es Mary King, la primera dominicana en convertirse en jefa de policía en Nueva York: “No hay límites”

Una mujer se convirtió en la primera subjefa de origen dominicano en la policía de Nueva York. Tras la ceremonia de inicio en agosto pasado, Mary King expresó su ímpetu por su trabajo y recordó su país natal.

La trayectoria de Mary King, la nueva jefa de policía de Nueva York

King nació en Santo Domingo, República Dominicana, y, cuando tenía 15 años, viajó a Estados Unidos, donde estableció su residencia en la Gran Manzana. El 8 de agosto de 2025, fue nombrada con este cargo y logró el rango mayor para una mujer de su nacionalidad en el departamento.

“Como veterana de 20 años, la subjefa Mary King ha ascendido a través de las filas, estableciendo una distinguida carrera como una de las mejores”, anunció en una publicación de Facebook el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

“Hoy, ella hizo historia al convertirse en la primera jefa dominicana de la policía de Nueva York en servir a esta ciudad. ¡Felicidades por tu promoción!“, escribió el departamento.

El Departamento de Policía de Nueva York felicitó a King por su promoción NYPD

Según 50-a.org, King se desempeñó en el Grupo de Respuesta Estratégica, la División de Igualdad de Oportunidades de Empleo, la Lista de la Academia de Policía, la Oficina de Tránsito del Distrito 3, el Recinto 32 y el Recinto 46.

El guiño de Mary King en Nueva York a la población migrante

Tras su nombramiento, la profesional recordó sus raíces y destacó la comunidad extranjera en EE.UU. y de su país natal. “Tengo un uniforme puesto y estoy muy orgullosa de llevarlo, pero República Dominicana es lo que yo soy”, señaló.

Dos días después de su ascenso, King acudió a los desfiles que se celebraron en la ciudad de Nueva York en honor a distintas comunidades: dominicana en Manhattan, ecuatoriana en Queens y el Día de la Independencia de Pakistán Mela en Brooklyn.

King asistió al desfile de su país de origen en Nueva York NYPD

“Siento mucho orgullo y tengo el deseo de seguir trabajando duro por mi tierra”, exclamó tras el nombramiento de su nuevo cargo en diálogo con Univision.

A su vez, destacó que NYPD “trata de promover lo que es el avance de la mujer” en la profesión. En ese sentido, King envió un mensaje de aliento a toda la comunidad en Estados Unidos: “Crean en sí mismos. No hay límites a lo que se puede alcanzar si lo ponen en su mente”, indicó. También ocupará el cargo de comandante de la Academia de Policías, señaló el medio mencionado.

El duro momento que atravesó la subjefa de policía antes de su nombramiento en Nueva York

King relató que su madre falleció un mes antes de su ascenso en el departamento de la ciudad. “Es algo que me pone un poco nostálgica ahora, que no pudo celebrar conmigo”, expresó.

Así, otorgó el mérito de sus logos a su educación. “Parte de mi éxito ha sido por los valores que se me inculcaron por mis familiares, mi mamá, mi papá, sobre la importancia de lo que es el deseo de superarse”, aseveró.

“Tengo el deseo de seguir trabajando duro y representando con mucha dignidad, no solamente al departamento, sino a mi tierra”, cerró.