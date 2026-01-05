Qué es la Delta Force, la unidad élite de Estados Unidos vinculada a la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela contó con una planificada actuación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En la operación, la Delta Force tuvo un rol destacado. Se trata de una fuerza de élite que se formó hace casi 50 años y está encargada de este tipo de acciones. Así funciona su estructura y división de tareas.

La historia y el rol de la Delta Force

De acuerdo con la enciclopedia Britannica, la Delta Force se dedica en mayor medida a operaciones antiterroristas. Sus tareas en general incluyen capturar o eliminar objetivos de alto valor y desmantelar células terroristas, aunque a lo largo de su historia participó de operativos muy diversos.

La Delta Force participó en un amplio rango de operativos DoD

Su creación de remonta a la década de 1970, cuando el coronel Charles Beckwith participó temporalmente de un intercambio con la Armada de Gran Bretaña. Concretamente, formó parte del Servicio Aéreo Especial británico (SAS, por sus siglas en inglés).

Luego de su retorno a Estados Unidos y con su experiencia en esa fuerza, Beckwith le planteó a sus superiores la necesidad de contar con una división similar en territorio norteamericano.

En un comienzo, la idea enfrentó resistencia por los cambios logísticos y metodológicos que implicaba su creación. Sin embargo, a partir del crecimiento de los hechos de terrorismo en la época, finalmente dieron el visto bueno.

Aunque la aprobación se obtuvo en 1975, el período de formación y entrenamiento generó que el comienzo oficial de las actividades se produjera dos años después. El 19 de noviembre de 1977, quedó establecida formalmente la Delta Force.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela por tropas de EE.UU., en un operativo que tuvo la participación de la Delta Force (Foto: X)

El trabajo de la Delta Force para la captura de Maduro en Venezuela

El proceso para llevar a cabo la detención y extracción del líder venezolano fue una tarea de meses. Según Reuters, la Delta Force y otras tropas de élite crearon réplicas exactas de los escondites de Maduro para planificar como sería la entrada a esos sitios.

En el trabajo previo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) formó un pequeño equipo en Venezuela que comenzó a operar desde agosto. Además, habría una persona cercana a Maduro que informaba sobre sus movimientos.

Con todo listo, el presidente Donald Trump autorizó la operación días antes de cuando finalmente se llevó a cabo. Sin embargo, expertos militares recomendaron esperar a que mejore el clima y disminuya la nubosidad.

La llegada de Nicolás Maduro a Nueva York bajo custodia de agentes federales XNY/Star Max - GC Images

Finalmente, el operativo, que contó con el protagonismo de la Delta Force, se llevó a cabo el sábado 3 de enero. Maduro fue capturado y trasladado a Nueva York, donde permaneció detenido el fin de semana, antes de su primera audiencia el lunes.

Así está compuesta la Delta Force de EE.UU.

De acuerdo con la recopilación de Britannica, la fuerza militar tiene sus bases en Fort Bragg, Carolina del Norte. En total, tiene unos 2000 soldados, de los cuales entre 300 y 400 son personal de combate.

Quienes forman parte de la Delta Force se dividen en siete escuadrones, que componen cuatro tipo de actividades:

Escuadrones A, B, C y D : fuerzas de asalto .

: fuerzas de . Escuadrón E : aviación .

: . Escuadrón G : actividades clandestinas .

: . Escuadrón de apoyo de combate: médicos y actividades de inteligencia, entre otras.

A su vez, cada escuadrón se divide en tres tropas: dos de ellas participan en operaciones de manera directa, mientras que la restante engloba tareas de reconocimiento y francotiradores.