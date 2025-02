Redada del ICE en Nueva York obliga a cerrar un restaurante por el arresto de dos migrantes mexicanos

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Rochester, una ciudad del estado de Nueva York, derivó en el cierre temporal de un restaurante tras la detención de dos trabajadores inmigrantes de origen mexicano. Se trata del local gastronómico Nupá, especializado en comida griega, que se vio forzado a interrumpir su actividad por problemas de personal.

Cierra el restaurante Nupá por la redada del ICE en Rochester

A través de un comunicado en redes sociales, la administración del restaurante confirmó que los empleados detenidos eran hermanos y que desempeñaban un rol clave dentro de la plantilla laboral.

Según expresaron en la publicación, los arrestos se llevaron a cabo en el estacionamiento del establecimiento durante la mañana del miércoles, sin que las autoridades solicitaran papeles previos. No obstante, el mensaje también menciona la posibilidad de que los trabajadores hayan presentado documentación falsa para obtener el empleo.

Derivó en el cierre temporal de un restaurante tras la detención de dos trabajadores de origen mexicano (AP Foto/Alex Brandon/Imagen de archivo) Alex Brandon - AP

Qué dijeron las autoridades en Rochester

Según Bring Me The News, desde el ICE no brindaron declaraciones respecto al procedimiento, mientras que el Departamento de Policía de Rochester (RPD) indicó que tenía conocimiento de la operación, aunque aseguró no haber participado en ella. “Estamos al tanto de las redadas de ICE en la ciudad, pero no intervenimos en esas acciones”, declaró Amanda Grayson, vocera de la institución.

Apoyo de la comunidad y posibles consecuencias

El cierre temporal de la sucursal de Civic Center Drive generó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos clientes expresaron su apoyo al restaurante y consultaron sobre formas de colaborar con los empleados afectados. Sin embargo, en un intento por evitar controversias, la administración de Nupá instó a los usuarios a no responder con mensajes negativos: “Independientemente de si apruebas o no, lo que sucedió hoy y cómo ocurrió, lamentamos la pérdida en la familia de Nupá y el impacto devastador que esto tiene en nuestra pequeña empresa. ¡Sé amable!”.

La otra sucursal del restaurante, ubicada en el sur de la ciudad, continuó con sus operaciones normalmente y se espera que la sede afectada reabra sus puertas cuando la situación lo permita. Hasta el momento, Nupá no brindó declaraciones adicionales sobre la continuidad de los empleados ni sobre la incidencia del operativo en su funcionamiento.

Comunidad latina de Rochester en alerta

En Rochester viven aproximadamente 27.000 latinos, lo que representa alrededor del 8.5% de la población total de la ciudad. El grupo mayoritario es de origen mexicano.

Miembros de la comunidad inmigrante y organizaciones locales manifestaron su preocupación por el impacto de estas redadas en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias. En ese sentido, la Iglesia Metodista Unida de Cristo de Rochester confirmó haber sido notificada sobre el operativo en Nupá, aunque sin precisar el número exacto de personas afectadas. “Como muchas otras personas en Rochester, sigo aprendiendo sobre lo sucedido y espero conocer más detalles”, expresó el pastor ejecutivo Kirkland Reynolds.