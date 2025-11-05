Resultados de las elecciones en Nueva York 2025: así venció Mamdani a Cuomo

El candidato demócrata Zohran Mamdani se convirtió finalmente en el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York. Y el más joven en varias generaciones.

Así fue la victoria de Mamdani en la elección de NYC

Por qué ganó Mamdani en Nueva York

Mamdani, un legislador estatal de 34 años, aprovechó el entusiasmo y su dominio de las redes sociales para convertirse en una figura en ascenso dentro del partido, aunque su candidatura generó una división ideológica, según el recuento de la agencia AP.

Mamdani se impuso ante el candidato independiente y exgobernador demócrata Andrew Cuomo, quien intentaba regresar a la política cuatro años después de renunciar en medio de un escándalo.

Cuomo dio batalla hasta el final, tras ser derrotado en la primaria demócrata. Contó con el respaldo explícito del presidente Donald Trump y también con el del actual alcalde Eric Adams, caído en desgracia durante la campaña. Tanto que se bajó de la contienda.

Completaron el elenco de postulantes Curtis Sliwa (republicano), Irene Estrada (conservadora) y Joseph Hernández (independiente).