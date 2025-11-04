Elecciones en NYC en vivo: minuto a minuto de los candidatos y las votaciones a la alcaldía de Nueva York

En la última semana, las encuestas presentaron una ventaja de Zohran Mamdani respecto al resto de los candidatos. De acuerdo con la empresa AtlasIntel, el candidato demócrata concentra el 40,6% de los votos.

Andrew Cuomo, por su parte, mantiene el 34%, lo que lo posiciona siete puntos por debajo del demócrata. Curtis Sliwa, el candidato republicano, se mantiene en el tercer puesto con el 24,1%.