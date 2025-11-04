Elecciones en NYC en vivo: minuto a minuto de los candidatos y las votaciones a la alcaldía de Nueva York
Millones de ciudadanos de los cinco distritos de la Gran Manzana están citados para votar en los comicios de este 4 de noviembre; más de 700 mil personas ejercieron su derecho de forma anticipada
Este 4 de noviembre se celebran las elecciones por la alcaldía de Nueva York. En la contienda, cinco candidatos se disputan el liderazgo de la ciudad: Zohran Mamdani (demócrata), Andrew Cuomo (independiente), Curtis Sliwa (republicano), Irene Estrada (conservadora) y Joseph Hernández (independiente).
- Las votaciones anticipadas culminaron el domingo 2 de noviembre. En el cierre, votaron más de 735.317 neoyorquinos.
- Los últimos sondeos presentan un liderazgo por parte de Zohran Mamdani con un 40% de los votos.
- El candidato ganador iniciará su mandato el 1.º de enero de 2026.
Los últimos sondeos previo a las elecciones
En la última semana, las encuestas presentaron una ventaja de Zohran Mamdani respecto al resto de los candidatos. De acuerdo con la empresa AtlasIntel, el candidato demócrata concentra el 40,6% de los votos.
Andrew Cuomo, por su parte, mantiene el 34%, lo que lo posiciona siete puntos por debajo del demócrata. Curtis Sliwa, el candidato republicano, se mantiene en el tercer puesto con el 24,1%.
Requisitos para votar en las elecciones de Nueva York
De acuerdo con New York Board of Elections, se deben cumplir los siguientes requisitos para votar:
- Ser ciudadano de Estados Unidos.
- Tener 18 años de edad o más (se puede preregistrarse a los 16 o 17 años, pero no se puede votar hasta cumplir los 18).
- Ser residente del estado y del condado, ciudad o pueblo por al menos 30 días antes de la elección.
- No estar en prisión por una condena por delito grave.
- No haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.
- No reclamar el derecho a votar en otro lugar.
Cómo fue el cierre de las votaciones anticipadas
El domingo 2 de noviembre culminó la votación anticipada con el voto de 735.417 ciudadanos. Así se distribuyeron los votos por distrito:
- Brooklyn: 243.737
- Manhattan: 212.679
- Queens: 166.519
- El Bronx: 58.661
- Staten Island: 53.721
Brooklyn cierra la jornada como el distrito con mayor cantidad de votantes para los comicios. Luego de este se ubica Manhattan y Queens.
Quiénes son los candidatos por la alcaldía de Nueva York
Cinco candidatos se van a enfrentar en los comicios por la alcaldía de la Gran Manzana:
- Zohran Mamdani (demócrata)
- Curtis Sliwa (republicano)
- Irene Estrada (conservadora)
- Andrew Cuomo (independiente)
- Joseph Hernández (independiente)
El actual alcalde, Eric Adams, y el independiente Jim Walden, decidieron no competir en la elección. Sin embargo, sus nombres no se eliminarán de las boletas porque se retiraron de la contienda después de la fecha límite impuesta por la Junta electoral de la Ciudad de Nueva York.
