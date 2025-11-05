Quién es Zohran Mamdani, el “demócrata socialista” que se convirtió en el primer alcalde musulmán de Nueva York

NUEVA YORK.- Cuando anunció su candidatura a la alcaldía en octubre del año pasado, Zohran Mamdani era un legislador estatal desconocido para la mayoría de los residentes de la ciudad de Nueva York.

Un año después, el demócrata de 33 años consolidó un vertiginoso ascenso el ganar las elecciones en la ciudad de Nueva York, en las que superó al exgobernador Andrew Cuomo, que se presentó como independiente, y al republicano Curtis Sliwa.

Ahora, Mamdani debe lidiar con las constantes exigencias de la ciudad más grande de Estados Unidos y cumplir con sus ambiciosas promesas de campaña, que los escépticos consideran poco realistas.

4 de noviembre de 2025, Estados Unidos, Nueva York: El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani Ron Adar� - TheNEWS2 via ZUMA Press Wire�

Con esta victoria, el autoproclamado “socialista demócrata” hará historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad , el primero de ascendencia surasiática y el primero nacido en África. Además, se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo cuando asuma el cargo el 1 de enero.

El inesperado ascenso de Mamdani da credibilidad a los demócratas que han instado al partido a adoptar candidatos más progresistas y de izquierda en lugar de apoyar a los centristas con la esperanza de recuperar a los votantes indecisos que han abandonado el partido.

Ya ha sido objeto de escrutinio por parte de los republicanos a nivel nacional, incluido el presidente Donald Trump, quienes lo han presentado con entusiasmo como una amenaza y la cara de lo que ellos consideran un Partido Demócrata más radical.

La contienda registró la mayor participación en una elección a la alcaldía en más de 50 años, con más de 2 millones de neoyorquinos emitiendo su voto, según la Junta Electoral de la ciudad.

Sus inicios en la política

Mamdani inició su recorrido en la política local trabajando en campañas para candidatos demócratas en los barrios de Queens y Brooklyn.

Fue elegido por primera vez a la Asamblea de Nueva York en 2020, derrotando a un veterano demócrata en un distrito de Queens. Desde entonces, ha sido reelecto en dos oportunidades por un cómodo margen de diferencia.

El logro legislativo más notable del socialista fue impulsar un programa piloto que hizo que un grupo de colectivos de la ciudad fueran gratuitos durante un año. También propuso un proyecto de ley que les prohíbe a las organizaciones sin fines de lucro “participar en el apoyo no autorizado a actividades para establecer asentamientos israelíes”.

Un anuncio muestra a Zohran Mamdani y Andrew Cuomo de cara a las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York, el martes 4 de noviembre de 2025, en Nueva York Olga Fedorova� - FR172242 AP�

Los contrincantes de Mamdani, Cuomo en particular, dijeron que el candidato demócrata estaba mal preparado para manejar las complejidades de gobernar la ciudad más grande de Estados Unidos.

Entre los mayores oponentes con los que cuenta Mamdani se encuentra el propio Trump, quién ha criticado al candidato a alcalde en varias oportunidades.

“Será difícil para mí, como presidente, dar mucho dinero a Nueva York. Porque si tienes a un comunista gobernando Nueva York, lo único que estás haciendo es malgastar el dinero que envías allí”, dijo Trump en una entrevista a la cadena norteamericana CBS el domingo.

El exgobernador Andrew Cuomo habla con periodistas después de votar, el 4 de noviembre de 2025, en la ciudad de Nueva York ALEXI J. ROSENFELD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Pero Mamdani planteó que su relativa inexperiencia es un posible activo. En un debate para la alcaldía declaró que está “orgulloso” de no tener la “experiencia de corrupción, escándalo y deshonra” de Cuomo.

De cara a las elecciones del martes, Mamdani contaba con un 43% de intención de voto, 10 puntos por encima de la de Cuomo y 30 de la de Sliwa.

Experto en redes sociales

Mamdani ha utilizado videos de campaña llamativos —muchos de ellos con referencias a Bollywood y su ascendencia india— para ayudar a promover su candidatura entre los votantes fuera de su porción de Queens.

El día de Año Nuevo participó en el “chapuzón polar anual” que se lleva a cabo en la zona de Coney Island, zambulléndose en las aguas heladas vestido de formal con el fin de atraer atención a su plan de “congelar” los alquileres.

Every politician says New York is the greatest city in the world. But what good is that if no one can afford to live here?



I'm running for Mayor to lower the cost of living for working class New Yorkers.



Join the fight. https://t.co/ooNzX0rccz pic.twitter.com/xqKTHNNWRO — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 23, 2024

A medida que las primarias de su partido entraban en la recta final, Mamdani recorrió Manhattan a pie de punta a punta, documentando el viaje de aproximadamente 21 kilómetros con publicaciones de fotos y videos de sus interacciones en el camino.

En videos difundidos en TikTok, incluso ha apelado a los votantes no blancos hablándoles en español, bangla y otros idiomas.

Promesas progresistas

Mamdani centró su campaña en una visión del futuro más optimista, en contraste con candidatos como Cuomo, que se han enfocado en la delincuencia y los problemas del orden público.

Su campaña ha estado llena de grandes promesas enfocadas en reducir el costo de vida para los neoyorquinos comunes, desde el cuidado infantil gratuito, transporte en colectivos gratuitos, congelación de alquileres para personas que viven en departamentos con alquiler regulado, y nuevas viviendas asequibles, gran parte de ello mediante el aumento de impuestos a los ricos.

Como era de esperarse, esas promesas de gran magnitud le suscitaron el favor del sector más progresista del Partido Demócrata.

4 de noviembre de 2025, Estados Unidos, Nueva York: El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji Ron Adar� - TheNEWS2 via ZUMA Press Wire�

Mamdani obtuvo el respaldo de dos sus figuras más destacadas en Estados Unidos, la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, y el senador Bernie Sanders de Vermont.

Además, el expresidente Barack Obama se comunicó con el candidato el sábado para elogiar su campaña y ofrecer ser un “consejero” en el futuro, según reveló The New York Times.

Shora tendrá que comenzar a conformar su equipo de gobierno entrante antes de asumir el cargo el próximo año y planificar cómo logrará la ambiciosa pero polémica agenda que lo llevó a la victoria.

Mirada propalestina

El apoyo abierto de Mamdani a las causas palestinas fue un punto de tensión en la contienda por la alcaldía, ya que Cuomo y otros oponentes buscaron calificar su fuerte crítica a Israel de antisemita.

El musulmán chiita dijo dicho que la campaña militar de Israel en Gaza es un “genocidio” y ha afirmado que el país hebreo debería existir como “un Estado con igualdad de derechos”, en lugar de un “Estado judío”. UN mensaje que ha resonado entre los residentes propalestinos, incluidos los aproximadamente 800.000 musulmanes de la ciudad, la mayor comunidad islámica de Estados Unidos.

4 de noviembre de 2025, Estados Unidos, Nueva York: El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani Ron Adar� - TheNEWS2 via ZUMA Press Wire�

Durante una entrevista en “The Late Show” de CBS en la víspera de las elecciones primarias, el conductor Stephen Colbert le preguntó a Mamdani si creía que el Estado de Israel tenía derecho a existir. Él respondió: “Sí, como todas las naciones, creo que tiene derecho a existir, y también una responsabilidad de respetar el derecho internacional”.

La negativa de Mamdani a condenar las exhortaciones a “globalizar la intifada” en un podcast —una consigna común en las protestas propalestinas— provocó recriminaciones de grupos judíos y compañeros candidatos en los días previos a la elección.

El candidato demócrata a la alcaldía, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, hablan con los medios, el 4 de noviembre de 2025, en el distrito de Queens, Nueva York ALEXI J. ROSENFELD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En su discurso de victoria de las primarias demócratas en junio, el candidato se comprometió a trabajar estrechamente con aquellos que no comparten sus puntos de vista sobre temas controvertidos.

“Aunque no abandonaré mis creencias ni mis compromisos, fundamentados en una exigencia de igualdad, de humanidad, para todos los que caminan por esta Tierra, tienen mi palabra de que iré más lejos, de que entenderé las perspectivas de aquellos con quienes no estoy de acuerdo, y de que reflexionaré profundamente sobre esos desacuerdos”, manifestó Mamdani.

Agencias AP y AFP