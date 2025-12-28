Se apaga la MetroCard: cómo pagar el metro y los buses en Nueva York sin tarjeta física y viajar gratis

Para los usuarios de Nueva York que quieran trasladarse en transporte público sin pagar con MetroCard (que dejará de emitirse) ni una tarjeta de crédito o débito física, existe una alternativa. El metro y los buses de la Gran Manzana cuentan con la herramienta “tap and ride”, que permite abonar el viaje con el uso del celular. La iniciativa incluye beneficios para quienes alcancen una cifra gastada en un período de siete días.

Cómo es la herramienta tap and ride de Nueva York para metro y buses

De acuerdo con el sitio web de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), “es la forma más fácil y flexible” de abonar un boleto en el sistema público.

El sistema tap and ride permite a los usuarios de Nueva York pagar el transporte público con su celular Blog de Google

Concretamente, consiste en lectores con los que los usuarios pueden realizar el pago sin necesidad de tener una MetroCard. Tap and ride acepta las siguientes alternativas:

Billeteras o tarjetas virtuales mediante teléfonos celulares .

. Tarjetas de crédito o débito sin contacto.

sin contacto. Las tarjetas OMNY.

En el caso de querer evitar cualquier tipo de plástico u objeto físico, los pasajeros del transporte público de Nueva York pueden optar por simplemente utilizar sus dispositivos móviles.

Viajes gratuitos: los beneficios del tap and ride en Nueva York

Además de la posibilidad de acceder al transporte público mediante diversas vías de pago, la MTA incentiva el uso de esta herramienta mediante un beneficio para usuarios frecuentes.

La Gran Manzana establece que los pasajeros que usen tap and ride y alcancen los US$34 gastados en siete días tendrán viajes gratuitos durante el resto de esa semana. El beneficio se pierde y se reinicia la cuenta una vez que expira ese período.

La MTA dispuso el tap and ride para usuarios del transporte público de Nueva York NATALIE KEYSSAR - NYTNS

Esto quiere decir que si un usuario llega a ese monto en tres días, contará con viajes gratuitos durante las cuatro jornadas restantes de la semana.

Sin embargo, para que esto aplique se deberá utilizar el mismo método de pago en cada uno de los viajes. En caso de utilizar un celular para abonar, el pasajero debe asegurarse de que siempre sea con la misma tarjeta virtual si quiere obtener el beneficio.

Por otro lado, la MTA advierte que tras un primer uso puede haber un período de demora para volver a utilizar el mismo medio de pago en la herramienta tap and ride de Nueva York.

Esto se debe a que las entidades bancarias tienen que autorizarlo en primera instancia para que luego quede permitido de forma permanente.

Nueva York dejará de aceptar la MetroCard: hasta cuándo es válida

En paralelo al incentivo para que los usuarios usen el tap and ride, la MTA comunicó oficialmente que el 31 de diciembre de 2025 se dejarán de vender las tarjetas MetroCard.

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York anunció que el último día de venta y distribución de MetroCard Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Sin embargo, las tarjetas MetroCard que cuenten con saldo podrán ser utilizadas hasta junio de 2026.

De cara al final de su uso, la recomendación de las autoridades es que los usuarios gasten todo el saldo disponible en las tarjetas y luego dejen de usarlas. Sin embargo, anticipan que el monto que quede en una MetroCard podrá transferirse a otras vías de pago.