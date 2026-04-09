Ciudadanía por nacimiento: la encuesta que muestra que 6 de cada 10 estadounidenses están en contra del reclamo de Trump

Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos analiza la demanda que definirá la ciudadanía por nacimiento, el tema se mantiene en el centro del debate. En ese sentido, los datos recientes indican que más del 60% de los estadounidenses apoya que permanezca este derecho, que Donald Trump propone restringir.

El 62% de los estadounidenses está en contra de restringir la ciudadanía por nacimiento

La polémica ya se generó en el comienzo del segundo mandato de Trump, cuando se publicó la orden que contenía esta nueva interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución.

La opinión pública de Estados Unidos debate sobre la ciudadanía por nacimiento mientras la Corte Suprema trata el caso Mariam Zuhaib - AP

En ese sentido, The New York Times compartió un análisis sobre la evolución de la opinión pública en este tema. Para eso, se recopilaron encuestas realizadas entre 1993 y 2025.

Dentro de esos sondeos, los más recientes muestran un apoyo contundente a la ciudadanía estadounidense por nacimiento en el país norteamericano. Concretamente, en 2025 el 62% estaba a favor de ese derecho y el 32% en contra.

Además, se considera que este fue el momento de mayor respaldo desde que se comenzó a medir el tema en encuestas. Los expertos analizan que el aumento de la representación de migrantes de primera y segunda generación influye en la percepción.

Aunque podría cuestionarse que aún la discusión sobre el derecho no estaba tan activa en EE.UU. como ahora que la Corte Suprema revisa el caso, la orden de Trump ya se había publicado.

La Corte Suprema deberá resolver sobre una demanda contra la restricción al derecho a la ciudadanía por nacimiento que publicó el gobierno de Trump Freepik

A pesar de que los jueces del máximo tribunal tienen que expresarse sobre la constitucionalidad de la medida, la opinión popular podría ejercer presión sobre los magistrados o influir parcialmente en la decisión.

El apoyo a la ciudadanía por nacimiento no siempre fue contundente en EE.UU.

Según el mencionado informe de The New York Times, el cambio a lo largo del tiempo se vio especialmente en los demócratas. A comienzos de la década de los 90, se considera que había prácticamente una división 50/50 con respecto al derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Con el tiempo, las cifras se inclinaron hacia un apoyo mayoritario. En la presidencia de Barack Obama, las encuestas reflejaron un 60% de respaldo entre los miembros del partido, cifra que subió hasta el 90% en 2023.

Donald Trump pide finalizar la ciudadanía por nacimiento automática

En los republicanos los porcentajes tuvieron una menor variación, con aproximadamente un 40% que apoya la ciudadanía por nacimiento desde 1990. En este caso, se marcan las diferencias de opinión según la edad y otras características de los encuestados.

Cuándo se conocerá la decisión de la Corte Suprema sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento

El máximo tribunal ya comenzó el período de audiencias. Formalmente, la demanda sobre la que resolverá es Trump v. Barbara, la presentación colectiva que se hizo en New Hampshire.

Se espera que la Corte emita el fallo para comienzos del verano, entre fines de junio y principios de julio. El debate es sobre la Enmienda 14 y la interpretación del gobierno de Trump, que argumentó que los bebés nacidos en EE.UU. pero con padres migrantes sin residencia no están bajo jurisdicción estadounidense.