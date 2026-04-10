Golpe al ICE: aunque arresta a más inmigrantes en Nueva York, no logra deportarlos

En los primeros meses de 2026, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aumentaron los arrestos de migrantes indocumentados. En este contexto, la mayoría de las detenciones no derivó en la deportación, a diferencia de las cifras del año pasado. Los expertos sugieren que este fenómeno es el resultado de operaciones indiscriminadas que, sostienen, carecen de sustento legal.

La razón por la que el ICE está arrestando más inmigrantes en Nueva York pese a la caída de las deportaciones

Los datos oficiales más recientes evidencian que los agentes federales en la oficina de la ciudad de Nueva York arrestaron a principios de 2026 al triple de personas que en el mismo período de 2025.

Las cifras recopiladas por Gothamist en un informe reciente reflejan que se detuvo a más de 1200 extranjeros (el año anterior fueron aproximadamente 462).

La tasa de deportación de los agentes del ICE en Nueva York bajó del 73% en 2025 al 16% en el comienzo del 2026 ICE Facebook

Sin embargo, en el mismo plazo, la tasa de deportación bajó drásticamente al 16% en 2026, comparada con el 74% de principios de 2025. De los arrestos de 2026, 195 resultaron en la expulsión, mientras que en el mismo período del año anterior fueron sometidas al proceso de remoción 342 personas.

Las cifras recopiladas contienen información sobre arrestos y detenciones hasta el 11 de marzo de 2026 y provienen de la organización The Deportation Data Project. El área analizada por los autores del informe incluye los cinco distritos, Long Island y partes del valle del río Hudson.

Amy Belsher, abogada supervisora ​​de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, afirmó que el aumento de arrestos exhibe una estrategia de “arresto primero, preguntas después” en la aplicación de las leyes de inmigración.

“La gran mayoría de las detenciones son completamente injustificadas. Y si las personas consiguen un abogado, las liberan”, agregó.

En esa línea, los expertos también remarcan que bajo la actual administración se eliminaron las distinciones de prioridad. Ahora, cualquier inmigrante indocumentado es objetivo de arresto, lo que incluye a residentes de larga duración sin antecedentes penales. Por este motivo, muchos extranjeros que logran apelar con asesoría legal son liberados.

Arrestos de menores en Nueva York por parte del ICE

Otro dato importante que resalta el informe corresponde a los arrestos de menores de edad. Durante el segundo mandato de Donald Trump, el ICE arrestó a muchos menos jóvenes en la región de la Gran Manzana.

Entre enero de 2023 y marzo de 2024, bajo el gobierno del expresidente Joe Biden, los agentes colocaron bajo custodia a 2867 menores. Durante los primeros 14 meses de la actual administración Trump, detuvieron a 466, lo que representa una disminución del 84%.

No obstante, estas cifras son distintas en lo que respecta a la deportación: 196 expulsiones durante la segunda administración de Trump y 187 a lo largo de la gestión de Biden.

La mayoría de migrantes pasó menos tiempo bajo detención del ICE en Nueva York este año, a excepción de los menores de edad Flickr/ICE - Flickr/ICE

A su vez, los inmigrantes permanecieron detenidos durante estancias más cortas. La detención promedio por parte del ICE tuvo una duración de ocho días durante las primeras ocho semanas de 2026, en comparación con los 48 días en el mismo período de 2025.

En el caso de los más jóvenes, el escenario es distinto. Según los datos, la detención media de un menor duró aproximadamente tres horas entre enero de 2023 y marzo de 2024. En los primeros 14 meses del gobierno actual, el menor promedio pasó seis días y medio bajo custodia de la agencia federal.

En diálogo con Gothamist, Sierra Kraft, directora ejecutiva de Immigrant Children Advocates Relief Effort, analizó las estadísticas y sentenció: “Sin duda, hay mucha más represión y los jóvenes se están convirtiendo en objetivos de esta administración”.

Arrestos en EE.UU.: las cifras actuales del ICE

En cuanto al resto del territorio estadounidense, las cifras muestran una realidad que preocupa a la comunidad migrante. El Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) indica en su página web que 68.289 personas permanecían en detención al 7 de febrero.

Del total de personas detenidas por el ICE en Estados Unidos, la mayoría no tiene condenas penales ICE

Del total de personas bajo custodia, el 73,6% (50.259) no contaba con antecedentes penales. Muchos de los condenados cometieron solo delitos menores, como infracciones de tráfico.

Esta realidad marca una diferencia con la retórica de la administración Trump de detener a “lo peor de lo peor”. En reiteradas ocasiones, los funcionarios indicaron que se enfocarían en arrestos de migrantes con antecedentes o condenas penales, pero hasta el momento, la mayoría de las detenciones apuntan a todos los indocumentados.