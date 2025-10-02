Se postuló a la legislatura de Long Island, pero desapareció en el mar: su nombre sigue en la boleta

El próximo martes 4 de noviembre de 2025 se celebrarán las elecciones generales en Long Island, Nueva York. En la boleta figura el nombre de Petros Krommidas, un joven demócrata de 29 años que se encuentra desaparecido desde el 23 de abril de este año.

El caso de Petros Krommidas que sacude Long Island

La última vez que se supo el paradero de Krommidas fue el 23 de abril en Baldwin. Poco después, la policía fue hacia Long Beach y encontró su coche cerca del paseo marítimo, con su ropa y su teléfono móvil abandonados en la arena.

La última vez que se supo el paradero de Krommidas fue el 23 de abril en Baldwin X/@MarioNawfal

Según el aviso inicial del Departamento de Policía de Nassau, se creía que Krommidas se encontraba en la zona de Long Beach, Nueva York. Por ello, las autoridades pidieron a cualquier persona con información que se comunicara al (516) 573-7347 o al 911. Se garantizó el anonimato de todas las llamadas.

“Según los detectives, Petros Krommidas, de 29 años, fue visto por última vez en Baldwin. Petros es descrito como un hombre blanco, de 1,88 m de altura, 104 kg, con cabello y ojos castaños. Vestía una sudadera con estampado de camuflaje y pantalones deportivos grises. Se cree que se encuentra en la zona de Long Beach“, estipuló el comunicado de la Policía.

¿Qué le pasó a Petros Krommidas?

La familia Krommidas sostiene que el joven probablemente entró en el mar mientras entrenaba para un triatlón. “Cerró su auto, tomó una toalla y alrededor de las 22.30 hs caminó hacia la playa para ejercitarse, como lo había hecho muchas veces antes”, escribieron sus parientes en Facebook. “Siempre ha estado en excelente forma y estaba entrenando para un triatlón. No era ajeno al entrenamiento en agua fría”, agregaron.

De acuerdo con sus familiares, el joven solía hacer triatlón y entrenaba en las noches X/@TheSunUS

Por el momento, se desconoce el paradero del candidato. No obstante, Elena Lemonia, la hermana de Krommidas, anima a la gente a “seguir alerta”. “Les pedimos a todos que estén atentos, tanto en el agua como en tierra”, pidió la joven, según consignó Patch.

Krommidas es un nativo de Long Island que se graduó de Chaminade en 2013. Estudio en Columbia College, donde obtuvo una Licenciatura en Historia Americana y Gestión Empresarial. Participó de manera activa en el equipo de remo en su universidad y tiene dominio del idioma griego, por sus raíces.

La presencia de Krommidas en la boleta electoral

En septiembre -cuando se cumplieron cinco meses de su desaparición- los demócratas del condado solicitaron reemplazar a Krommidas por otro candidato para desafiar al actual titular, el republicano Patrick Mullaney. No obstante, la Junta Electoral mostró división de opiniones al respecto y dos votantes republicanos interpusieron una demanda para bloquear el reemplazo, según consignó The New York Times.

Los candidatos republicanos aseguran que el nombre de Petros debe seguir en la boleta dado que se encuentra desaparecido Nassau County Police Department Missing Persons Squad

Los republicanos argumentaron que el joven todavía estaba considerado desaparecido, no muerto, por lo que no podía ser reemplazado. En esto coincidió el juez Gary F. Knobel, quien ordenó a los funcionarios electorales que mantuvieran el nombre del Sr. Krommidas en la papeleta.

“Su cuerpo no ha sido encontrado y no ha habido ninguna declaración legal de su muerte ni se ha iniciado ningún procedimiento a tal efecto”, sostuvo Knobel.

La medida provocó que los demócratas pensaran en apelar la medida, ya que la votación anticipada está programada para comenzar a finales de este mes. “Nada representa mejor la democracia republicana que demandar para mantener a un muerto en la boleta”, detalló Keith Corbett, abogado del Partido Demócrata del condado, a New York Post.