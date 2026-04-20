Actualizaciones en la ley de víctimas de Nueva York: Hochul anunció nuevos montos y beneficios económicos

El estado de Nueva York incorporó cambios en la normativa que regula la asistencia a personas afectadas por delitos. La gobernadora Kathy Hochul formalizó enmiendas que modifican el acceso a compensaciones y servicios.

Cambios clave en compensaciones a víctimas en Nueva York tras firma de Kathy Hochul

De acuerdo con el comunicado oficial, uno de los cambios centrales de la ley es que ya no será obligatorio presentar una denuncia ante la policía para solicitar compensación económica. Esta condición había sido un requisito previo durante décadas.

El cambio más sustancial impulsado por Hochul es que ya no se requiere que las víctimas denuncien el delito a la policía para acceder a la compensación económica @GovKathyHochul

A partir de la modificación, se aceptarán documentos emitidos por:

Profesionales de salud.

Especialistas en salud mental.

Prestadores de servicios para víctimas que puedan acreditar el hecho.

La medida apunta a facilitar el acceso a personas que evitan el contacto con el sistema judicial por distintos motivos, como temor a represalias o situaciones vinculadas a su estatus migratorio.

La actualización se da en el marco de la Semana de los Derechos de las Víctimas del Crimen, establecida entre el 19 y el 25 de abril. La iniciativa busca visibilizar el trabajo de organismos públicos y redes de asistencia.

Entre las instituciones involucradas se encuentra la Oficina de Servicios a Víctimas, que administra programas de apoyo financiero y coordina servicios en todo el estado.

“Como hija orgullosa de una madre que se dedicó a ayudar a las víctimas de violencia doméstica, mantengo mi firme compromiso de garantizar que las víctimas y sobrevivientes de delitos tengan acceso al apoyo y los servicios que necesitan para sanar”, dijo Hochul.

La Ley de Acceso Justo facilita que los afectados reciban ayuda sin necesidad de un reporte policial Ryan Murphy - FR172324 AP

Ley de Acceso Justo: los nuevos montos y beneficios anunciados en Nueva York

Las enmiendas firmadas por la gobernadora también introducen ajustes en los montos de reembolso y en las condiciones de acceso a determinados beneficios. Uno de los cambios incluye el aumento del límite para gastos funerarios.

El tope de cobertura en estos casos se duplicó y pasó de US$6000 a US$12.000 .

. Además, se eliminó la posibilidad de reducir compensaciones en casos de homicidio por conductas atribuidas a la víctima.

Otra modificación contempla el reembolso de gastos de limpieza en escenas de delitos, con un límite de hasta US$2500, independientemente de quién haya afrontado ese costo.

La normativa también amplía el acceso a compensaciones para personas afectadas por fraudes financieros:

Grupos elegibles : ciudadanos menores de 18 años, mayores de 60 años, personas con discapacidades, individuos que hayan resultado físicamente heridos como consecuencia del delito, o aquellos que cumplan con otros criterios de elegibilidad específicos.

: ciudadanos menores de 18 años, mayores de 60 años, personas con discapacidades, individuos que hayan resultado físicamente heridos como consecuencia del delito, o aquellos que cumplan con otros criterios de elegibilidad específicos. Monto anterior : el límite de reembolso para estos casos era de tan solo US$100 .

: el límite de reembolso para estos casos era de tan solo . Nuevo monto disponible: con la actualización de la ley, estos grupos ahora pueden recibir hasta US$2500 en compensación.

Este cambio forma parte de una serie de reformas implementadas en los últimos meses para fortalecer la red de seguridad financiera que ofrece la Oficina de Servicios a Víctimas y asegurar que las personas vulnerables no enfrenten dificultades económicas extremas tras ser víctimas de un delito.

También se extendió la cobertura de tratamientos preventivos vinculados a agresiones sexuales tras eliminar las restricciones de edad que existían en la legislación previa.

En paralelo, el estado mantiene un esquema sin límite para gastos médicos y atención psicológica, lo que permite cubrir estos servicios durante el tiempo necesario para cada caso.

Esta medida busca ayudar a personas que temen al sistema de justicia criminal debido a su estatus migratorio, experiencias previas negativas con la policía o miedo a represalias Mary Altaffer - AP

Nuevos plazos y acceso a programas de asistencia para víctimas en Nueva York

Otro ajuste extiende el período disponible para presentar solicitudes de compensación. Esto brinda mayor margen a quienes requieren tiempo antes de iniciar el trámite.

La Oficina de Servicios a Víctimas trabaja con una red de más de 250 programas comunitarios que ofrecen asistencia directa, asesoramiento y acompañamiento a personas afectadas.

Como parte de las acciones vinculadas a la ley, el estado implementó iniciativas para ampliar la difusión de los servicios disponibles. Entre ellas se encuentra un programa que integra proyectos artísticos.

Las autoridades señalaron que el financiamiento de estos programas proviene de multas y cargos aplicados a personas condenadas, sin utilización de fondos provenientes de impuestos.