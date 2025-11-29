Seguro Social en Nueva York: el calendario de pago para diciembre 2025 y enero 2026

Los beneficiarios en Nueva York ya pueden consultar las fechas clave del calendario de pagos del Seguro Social. El programa, que incluye los depósitos de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSI, por sus siglas en inglés), y el de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), marca los días precisos de diciembre en que los fondos estarán disponibles.

Fechas de pago del Seguro Social para diciembre 2025 en Nueva York

Para asegurar la planificación financiera de sus beneficiarios, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publica anualmente un calendario donde se detallan los depósitos correspondientes a todos sus programas en Estados Unidos.

Las personas de Nueva York ya tienen publicadas las fechas de cobro de diciembre correspondientes al Seguro Social (Archivo) Facebook/Social Security Administration

Para saber qué día recibirán los beneficios, las personas fueron clasificadas según su fecha de nacimiento. De esta manera, los pagos se realizarán en el siguiente orden:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : 10 de diciembre

: Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : 17 de diciembre

: Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 24 de diciembre

Los individuos que pertenecen al programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) cobrarán sus depósitos 31 de diciembre, correspondiente al mes de enero de 2025.

Además, quienes están inscritos en el Seguro Social desde mayo de 1997 o antes, tendrán su dinero el 3 de diciembre.

Cuáles son los montos máximos y beneficios del Seguro Social en 2025

El pago mensual máximo de SSI en 2025 es de US$967 para personas solas. Este monto se incrementa a US$1450 cuando el beneficiario cuenta con un cónyuge elegible, siendo esta la cantidad máxima para el programa.

La Administración del Seguro Social presenta cuatro categorías principales de beneficios (Facebook/SSA) Facebook/Social Security Administration

La edad plena de jubilación (66 años y 10 meses para los nacidos en 1959, y 67 años para 1960 en adelante) permite a los beneficiarios acceder al monto completo.

El pago máximo para quienes han cotizado al tope desde los 22 años es de $4018 dólares mensuales en 2025. Si la persona opta por jubilarse a partir de los 62 años, el pago se reduce permanentemente, con un máximo de $2831 dólares.

Habrá un aumento en los montos de Seguro Social de diciembre

Con el fin de “mantener las prestaciones en concordancia con la economía actual”, la SSA implementará un Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), del 2.8%.

Este incremento busca mitigar la inflación y representa una inyección de aproximadamente US$56 adicionales al mes para el beneficiario jubilado promedio.

El incremento será efectivo en diciembre de 2025 para los receptores de SSI y en enero de 2026 para el resto de los programas.

Cómo serán los pagos del Seguro Social en enero de 2026

Para el primer mes de 2026, los pagos continuarán según la fecha de nacimiento del beneficiario, según SSA. De esta manera, el cronograma queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del 1° al 10 : 14 de enero

: Fecha de nacimiento del 11 al 20 : 21 de enero

: Fecha de nacimiento del 21 al 31: 28 de enero

Los beneficiarios del Seguro Social inscriptos antes de mayo de 1997 o quienes reciban ambos beneficios, de Seguro Social y SSI, recibirán su depósito el viernes 2 de enero.

Como el pago del SSI correspondiente a enero se realizará el 31 de diciembre de 2025, el pago de febrero de 2026 estará disponible a partir del viernes 30 de enero de 2026.

La SSA advierte que si se reciben beneficios de jubilación, sobrevivientes o discapacidad y abandonó Estados Unidos, los pagos podrían verse afectados (Pexels) Freepik

Cuáles son las principales categorías para solicitar el Seguro Social

El Seguro Social se divide en cuatro categorías principales de beneficios, según el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos.