Reunión Trump-Mamdani en Washington: qué se sabe

De acuerdo a lo que acordaron a comienzos de esta semana, este viernes se lleva a cabo la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. Al momento de anunciar el encuentro, el republicano llamó “comunista” al demócrata. Por su parte, el nuevo mandatario de la ciudad de la Gran Manzana dijo que no teme que el encuentro sea una trampa política.

Reunión Trump–Mamdani: qué se juega el alcalde electo de Nueva York

El encuentro está planeado para las 15 hs (hora del Este). De acuerdo con un análisis de Politico, la charla con el presidente plantea un escenario desafiante para Mamdani: el alcalde debe encontrar un equilibrio entre tener un vínculo fluido con Trump y no ceder completamente ante los intereses del jefe de Estado.

Zohran Mamdani tendrá su primera reunión con Donald Trump tras ser electo como alcalde de Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En los días previos al encuentro, que será cerrado a la prensa, no se compartió cuál será la agenda entre ambos. De acuerdo con Fox 35 Orlando, el alcalde electo iría con la intención de discutir temas como la “crisis de asequibilidad” en Nueva York y la búsqueda de soluciones para lograr que el costo de vida en la Gran Manzana sea más accesible para sus residentes.

En esa misma línea, Mamdani buscaría además abordar cuestiones relacionadas con la seguridad. Sin embargo, poco se sabe con respecto a la posición que tomará el presidente Trump. A pesar de esto, el demócrata manifestó que no teme que la reunión sea una trampa política.

Trump anunció la reunión con Mamdani y lo llamó “comunista”

Al igual que lo hizo en ocasiones durante la previa a las elecciones de Nueva York, el mandatario estadounidense buscó apuntó contra el alcalde electo.

Donald Trump confirmó la reunión con Zohran Mamdani, pero lo llamó "comunista" Evan Vucci - AP

En una publicación en Truth Social, el mandatario republicano escribió: "El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran ‘Kwame’ Mamdani, ha solicitado una reunión. Hemos acordado que esta reunión tendrá lugar en el Despacho Oval el viernes 21 de noviembre. ¡Pronto habrá más detalles!“.

Operativos migratorios y tensiones: los riesgos para Nueva York bajo Trump

Durante la campaña para la elección de alcalde, en múltiples ocasiones el presidente mostró su apoyo a Andrew Cuomo, quien competía como candidato independiente. En ese sentido, se deslizó la posibilidad de que agentes federales llevaran a cabo una operación de detención de migrantes en Nueva York, tal como pasó en otras ciudades como Chicago y actualmente en Charlotte.

Tras el triunfo de Zohran Mamdani, Tom Homan advirtió que planea intensificar los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración en la ciudad de Nueva York Collage/ Fotos de archivo de AP

Sobre eso se manifestó recientemente Tom Homan, el llamado zar de la frontera. En declaraciones a Fox News, dijo que tiene “previsto estar en Nueva York en un futuro próximo” y que la Gran Manzana será escenario de operaciones de agencias federales.

“Aumentaremos la presencia policial en el estado, porque es una ciudad santuario y hay amenazas a la seguridad pública que llegan a las calles todos los días“, dijo el funcionario de la administración republicana.

En ese contexto, Mamdani buscará aliviar la tensión con Trump para evitar medidas de este estilo. En paralelo y en pos de no deteriorar su capital político, intentará que el diálogo se produzca sin negociar sus ideas que lo llevaron a ser elegido como alcalde.