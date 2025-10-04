Sueño americano fallido: es colombiana y emigró a Nueva York, pero la experiencia se volvió “agotadora”

Aunque en un principio creyó haber cumplido el sueño americano, una migrante colombiana se enfrentó rápidamente con una experiencia desgastante. Se trata de Lili, una joven latina que se mudó a Nueva York para trabajar como enfermera y que, con el paso del tiempo, comenzó a tener una rutina agotadora. Finalmente, se instaló con su esposo a otra jurisdicción de Estados Unidos.

El fallido “sueño americano” de vivir y trabajar en Nueva York

Lili publicó un video a su cuenta de TikTok para describir el gran contraste entre su idealización de mudarse a Nueva York y su experiencia real. Fue por eso que, cargada de estrés, decidió abandonar la Gran Manzana con su pareja y partir rumbo a otro estado para comenzar de cero. “Dejar atrás el sueño de trabajar en Nueva York no fue fácil, porque es el lugar donde todo el mundo sueña llegar, donde parece que todo es posible”, lamentó.

Emigró a EE.UU. para trabajar como enfermera a Nueva York y cuenta por qué es agotador

Según comentó, ella soñaba con ese éxito personal y laboral en Nueva York. Y llegó a cumplirlo. No obstante, al cabo de un tiempo, su realidad era como había esperado: “Vivirlo día a día fue otra cosa”.

Su rutina cotidiana y sus jornadas en un hospital le resultaron sumamente desgastantes. “Era agotador levantarme sabiendo que tenía que tomar buses, ferris y metro", describió. Luego de trabajar su turno completo, regresaba “rendida” a su casa. Para entonces, ya era de noche y sentía “como si el día se acabara antes de empezar”.

Las desventajas de vivir en Nueva York: costos elevados y espacios reducidos

Además del cansancio, mencionó que las condiciones de vida en la Gran Manzana se sentían asfixiantes. “La vida era costosa y los espacios eran diminutos", recordó Lili, que señaló que se sentía “atrapada” en un departamento pequeño en el que “hasta se escuchaba cuando a un vecino se le caía el celular”.

“Estar así todos los días me hacía preguntarme si de verdad valía la pena. Porque sí, Nueva York es la ciudad que nunca duerme, pero yo me estaba quedando sin descanso, sin paz y sin aire”, insistió.

Dos de de las razones que la decidieron a mudarse de estado fueron el ritmo vertiginoso y el costo de vida de Nueva York Ted Shaffrey - AP

Aunque afirmó que ama su profesión, advirtió que el trabajo no lo es todo: “No solo importa dónde trabajas, sino cómo vives”. Por ello, señaló que su sueño de vivir en Nueva York, “que parecía perfecto, terminó siendo demasiado pesado de cargar”.

Falta de calidez y trabajo excesivo: más motivos que la empujaron a cambiar de vida

En otro de sus clips, Lili comparó la calidez de su Colombia natal con la frialdad que vivió en Nueva York. “Para mí, lo más difícil no fue la ciudad en sí, sino la ausencia de lo más simple: un ‘buenos días’, un ‘hasta luego’, una sonrisa de las personas”, describió.

Es colombiana y cuenta porqué deja Nueva York y se muda a otro estado

“Yo crecí en un lugar donde el saludo es casi una caricia, donde mirarte a los ojos es reconocerte como persona. Y de repente estaba en una ciudad donde nadie tiene tiempo ni de mirarte a la cara", agregó.

Eso mismo lo percibió en su lugar de trabajo: “Muchas veces me sentí invisible y esa sensación también me acompañaba en el trabajo. Cuando era enfermera, algunos pacientes llegaban con desconfianza, casi esperando a que te equivocaras”.

La decisión de abandonar Nueva York y mudarse a otro estado

Tras esta experiencia agotadora, la enfermera y su esposo decidieron mudarse a otro estado, donde encontrar un ritmo de vida y unas condiciones más afines a su modo de ser. “Entendí que no todos los lugares son para todos”, enfatizó.

En este sentido, agregó que no le había resultado fácil tomar la decisión de irse a otra parte de Estados Unidos y volver a empezar, pero que le había pesado “la falta humanidad” de Nueva York. “Tú decides si quieres bailar con esa música o buscar otra que te haga sentir en casa”, concluyó.

A fines de septiembre, compartió el video de su mudanza, aunque no reveló aún dónde queda su nuevo hogar.