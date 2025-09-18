Tiene 70 años y convulsionó mientras manejaba un Honda en Nueva York: su auto voló y atravesó la autopista

Un conductor de 70 años manejaba en Long Island, Nueva York, cuando sufrió convulsiones y terminó volando con su auto a través de seis carriles de la autopista Sunrise Highway, en medio del tráfico de la hora pico. El automóvil se estrelló contra un árbol y el hombre solo sufrió heridas leves.

Accidente en Long Island: un auto salió disparado, atravesó una autopista y todo quedó filmado

El accidente ocurrió el miércoles 3 de septiembre, alrededor de las 17 hs, cuando un hombre mayor de Brentwood, cuya identidad no trascendió, se dirigía hacia el sur mediante el Pine Acres Boulevard. El automovilista perdió el control de su sedán Honda 2012 y aceleró de repente. El auto pasó a toda velocidad sobre un terraplén cubierto de hierba hasta una colina, que funcionó como una especie de rampa, y salió despedido.

Un conductor de 70 años sufrió una convulsión, perdió el control de su auto y salió volando por los aires Captura video Storyful

“Tuvo un episodio médico (una convulsión) que le hizo perder el control y salir volando por el terraplén de la vía de servicio, sobre los carriles en dirección oeste y este”, explicó la vocera del Departamento de Bomberos de Bay Shore, Dennison DeNatalie, en declaraciones al New York Post.

El automóvil esquivó casi de milagro otros vehículos, cruzó la barrera de seguridad y salió despedido a través de los seis carriles de la Sunrise Highway. Finalmente, se estrelló contra un árbol al otro lado.

“Parecía un meteorito cruzando la carretera. Al principio no sabía que era un coche”, describió sobre el momento el testigo, Brandon Hyacinthe, en declaraciones a News 12.

Accidente en NY

El video de la escena fue capturado por la cámara del tablero del auto de otro conductor, Joseph McGrath, quien vio como el Honda atravesaba la autopista a pocos metros de él. “¡Un auto salió de la nada y se apoderó de la carretera frente a mí!”, recordó sobre el momento McGrath en declaraciones a Storyful.

El jefe de bomberos de Bay Shore, John Ippolito Jr., señaló en declaraciones a News 12 que por las características del accidente, especialmente el tipo de salto que dio el automóvil, el anciano tuvo que haber circulado a una velocidad muy superior al límite de 30 mph que dispone Pine Acres Boulevard. “Para conseguir el ascenso y subir por el terraplén como lo hizo, tenía que haber una alta velocidad involucrada”, apuntó.

Conductor de 70 años sobrevivió milagrosamente al choque en Sunrise Highway

El hombre, de 70 años, fue asistido por socorristas y trasladado al Hospital Universitario South Shore, donde fue asistido luego del incidente.

Si bien el Honda terminó encajado entre los árboles al costado de la Sunrise Highway y su techo quedó destruido, el automovilista solo tuvo heridas leves. Las autoridades esperan que el hombre pueda recuperarse por completo.

Si bien choco contra los árboles al otro lado de la carretera, el hombre solo sufrió heridas leves Captura video News 12

“El conductor anciano sobrevivió con heridas leves, ya que no hubo otros vehículos involucrados en el accidente”, remarcó la portavoz del Departamento de Bomberos de Bay Shore. En ese sentido, las autoridades aseguraron que se trató de un milagro, ya que no hubo otras víctimas a pesar de haber ocurrido durante hora pico y en una de las autopistas más transitadas de Long Island.