Video: son influencers y filmaron el momento en que un auto los atropelló dentro de un restaurante de Texas

Los influencers gastronómicos Nina Santiago y Patrick Blackwood captaron el momento justo en que fueron un auto ingresó al restaurante en el que estaban comiendo y los atropelló. La pareja estaba filmando un video en un local gastronómico de Houston, Texas, cuando fue víctima de un inesperado incidente de tránsito.

Influencers son arrollados dentro de un restaurante en Texas

Los creadores de contenido recorren diferentes restaurantes alrededor de Estados Unidos para brindar una “reseña honesta” de los platos que degustan a sus seguidores. Aunque, en esta ocasión, todo cambió cuando fueron embestidos por un automóvil que se estrelló contra la fachada de CuVee’s Culinary Creations.

Influencers gastronómicos son arrollados dentro de un restaurante en Houston

El restaurante compartió una publicación en la que lamentó lo ocurrido y manifestó su preocupación por los influencers que resultaron heridos. Además de que agradeció las muestras de afecto de su comunidad y aseguró que el establecimiento continúa abierto y brindando su servicio.

El incidente ocurrió el pasado sábado 16 de agosto, cuando Nina Santiago y Patrick Blackwood comían sándwiches frente a la cámara. Apenas dieron la primera mordida cuando un auto impactó contra la vidriera e inmediatamente arrastró a Patrick, y que estaba sentado del lado derecho de la mesa.

Los influencers fueron arrastrados y sufrieron algunos golpes y laceraciones, aunque ninguna lesión presentó gravedad, según informaron ellos mismos. En el video también se observa que los cristales de las ventanas y las puertas se quebraron, lo que representó un riesgo de cortaduras.

Nina Santiago y Patrick Blackwood son atendidos de urgencia tras el incidente de tránsito en Houston

La influencer, que suma más de 230 mil seguidores en su cuenta de Instagram, publicó una galería de fotografías de ella y Blackwood mientras recibían atención médica tras el accidente.

La influencer Nina Santiago comparte fotos de sus heridas tras el accidente (Instagram/@ninaunrated)

En su mensaje, Santiago especifica que ambos fueron arrollados por una camioneta SUV, la cual se estrelló en contra de la pared de vidrio del restaurante ubicado en Eldridge Pkwy, Houston.

“Mientras Patrick Blackwood y yo grabábamos un episodio de comida, el automóvil nos impactó directamente, mientras yo mordía una deliciosa hamburguesa de salmón”, dijo la influencer.

En las imágenes se ve que tanto Nina Santiago como su compañero, resultaron con múltiples heridas causadas por los cristales destruidos tras el choque. Algunos de estos daños están en el rostro, los brazos y las manos.

Ambos pudieron volver a sus actividades después del accidente y dieron una entrevista para el programa de The Isiah Factor: Uncensored (FOX Houston), en el que compartieron los detalles del traumático momento.

Nina Santiago y Patrick Blackwood reciben atención médica tras ser arrollados en restaurante de Houston (Instagram/@ninaunrated)

Quiénes son Nina Santiago y Patrick Blackwood

Nina Santiago se dedica a crear y compartir contenido para diferentes redes sociales, especialmente en Instagram, Facebook y YouTube, plataformas en las que suma miles de seguidores.

Nina Santiago se dedica a compartir sus reseñas de comida en las redes sociales (Instagram/@ninaunrated)

La famosa también es actriz y tiene un perfil de contenido exclusivo para mayores de 18 años. Aunque generalmente sube imágenes sobre sus críticas a diferentes restaurantes y platillos de comida o bebidas.

Santiago se define a sí misma como una viajera internacional, amante de la comida, que se dedica de tiempo completo a explorar nuevos lugares y experiencias de vida.

Por su parte, Patrick Blackwood es campeón del Czech Bowl, final de futbol americano de la República Checa, así como creador de contenido, atleta, modelo, actor y asesor de fitness especializado en entrenamiento físico y en alimentación.

Patrick Blackwood es influencer y jugador de futbol americano (Instagram/@iampartrickblackwood)

En sus redes sociales suma poco más de 42 mil seguidores y ha realizado varias colaboraciones con otras influencers. También comparte contenido en donde prueba diferentes platillos y visita diversos restaurantes en Estados Unidos.

Los dos tienen el canal de YouTube Unrated EX Files, en donde colaboran constantemente y en el que subieron un clip completo para hablar de su experiencia en el restaurante CuVee’s Culinary Creations.

Dijeron sentirse sumamente afortunados por estar vivos después de lo que les ocurrió y mencionaron que el establecimiento es uno de sus restaurantes favoritos en Houston.