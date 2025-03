Volantazo de Eric Adams en Nueva York: no descarta postularse a la reelección, pero sin los demócratas

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dejó abierta la posibilidad de postularse a la reelección sin el aval del Partido Demócrata. Aunque aún figura como afiliado en los registros oficiales, evitó confirmar si competirá en las primarias del 24 de junio, si se volcará directamente a una candidatura independiente o si intentará ambas vías: primero en la interna y, en caso de perder, por fuera de ese espacio.

Adams evalúa irse del Partido Demócrata si no gana las primarias

Eric Adams está pensando en un plan alternativo: si compite en las elecciones primarias demócratas y no logra imponerse, no descarta seguir en carrera como candidato independiente. La posibilidad, que hasta hace poco parecía remota, tomó fuerza esta semana tras una publicación de The New York Post, donde fuentes cercanas al alcalde confirmaron que la idea ya se discute puertas adentro.

Adams evalúa seguir como independiente si cae en las primarias demócratas, según reveló The New York Post AP

En estos momentos, la campaña del alcalde está en pausa. Adams se ausentó de debates clave, redujo al mínimo sus apariciones públicas y no mostró señales concretas de estrategia. Parte de esa parálisis se explica por la causa federal que involucra a miembros de su equipo, acusados de recibir aportes ilegales.

Según The New York Post, Adams espera que el juez Dale Ho defina si avanzará un acuerdo con el Departamento de Justicia —ahora bajo la órbita de la administración Trump— para cerrar el caso sin juicio.

Por ahora, esquiva las definiciones. “Cuando llegue el momento adecuado, haré mi anuncio oficial y presentaré mi plan”, dijo el lunes en el Ayuntamiento, sin dar más detalle, según indicó Politico. Su ambigüedad refleja el momento político más complejo que atraviesa desde que asumió. A la investigación judicial se suma la negativa de la Junta de Financiamiento de Campañas a otorgarle fondos públicos, una decisión que debilitó aún más su estructura electoral.

El distanciamiento con su propio partido también es evidente. Las tensiones con la gobernadora Kathy Hochul, sus gestos hacia el presidente Trump y los cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión lo dejaron cada vez más aislado dentro del oficialismo.

Los obstáculos que enfrenta la campaña de Eric Adams en 2025

A menos de 100 días de las primarias demócratas en Nueva York, Adams aún no logra reactivar su campaña electoral. Su equipo es reducido, no consiguió respaldo sindical ni apoyos institucionales fuertes y el número de firmas que reunió para formalizar su candidatura resulta bajo.

La campaña de Adams quedó virtualmente congelada mientras espera una definición judicial sobre su entorno, investigado por aportes ilegales KAYLA BARTKOWSKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De todas maneras, en una reciente conferencia de prensa manifestó su fortaleza para continuar al frente de la gestión de La Gran Manzana: “No me doy por vencido, soy neoyorquino. Nunca nos rendimos. Este juego está lejos de terminar”.

Adams y su giro hacia el electorado moderado en Nueva York

El distanciamiento entre Adams y el Partido Demócrata viene desde hace tiempo. Sin ir más lejos, el alcalde evitó criticar a Donald Trump, respaldó medidas migratorias impulsadas por la Casa Blanca republicana y no ocultó sus reuniones con Tom Homan, el actual zar fronterizo. Esa postura más moderada lo fue alejando, poco a poco, del ala progresista que domina buena parte del electorado neoyorquino.

Adams se desmarca del progresismo: evitó criticar a Trump, apoyó políticas migratorias republicanas y se mostró con Tom Homan, el zar fronterizo ED REED - Office of the Mayor of New York

Con el calendario en contra, Adams tiene poco margen de maniobra. El 3 de abril vence el plazo para presentar las firmas necesarias si quiere competir en las primarias. Si decide lanzarse como independiente, deberá empezar de cero y juntar una nueva tanda de adhesiones para llegar a la boleta de noviembre.