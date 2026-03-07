Ya es oficial: cuándo es el desfile de San Patricio en Nueva York este marzo 2026

Este año, nuevamente, los neoyorquinos se reunirán para el desfile de San Patricio en Nueva York, una tradición que celebra la herencia irlandesa y que cada marzo convoca a millones de espectadores a lo largo de la Quinta Avenida. El evento se consolidó como una de las celebraciones culturales más emblemáticas de la ciudad.

¿Cuándo será el desfile de San Patricio en Nueva York en 2026?

La edición número 265 del desfile tendrá lugar el martes 17 de marzo. El recorrido se desarrollará a lo largo de la Quinta Avenida de Manhattan desde la calle 44 hasta la 79, informó NBC New York.

El desfile comenzará a las 11 hs (hora del Este de Estados Unidos) y se extenderá hasta las 15 hs. Durante esas cuatro horas, el evento será transmitido en vivo. Se trata de una de las celebraciones públicas más grandes y antiguas de la ciudad.

La organización del evento explicó que los asistentes pueden ubicarse en cualquier punto del trayecto, aunque se recomienda llegar temprano para conseguir mejores lugares. El desfile no se suspende por mal tiempo y se ha realizado históricamente bajo distintas condiciones climáticas.

Durante el evento, el tránsito se desvía en la zona de Midtown, por lo que las autoridades sugieren desplazarse a pie en lugar de en automóvil.

¿Cómo ver por televisión el desfile de San Patricio en Nueva York?

Los espectadores del área triestatal podrán seguir la transmisión por televisión abierta a través de WNBC, así como en el sitio NBCNewYork.com y en la aplicación NBC 4.

La cobertura también estará disponible mediante el canal de streaming “NBC 4 New York”. El acceso se ofrecerá en distintas plataformas, entre ellas:

Peacock

Roku TV

Fire TV

Samsung TV Plus

Xumo Play

Local Now

Pluto

Google TV

TCL

Xfinity

Amazon Prime Video.

La cobertura televisiva estará encabezada por Gus Rosendale, presentador de Weekend Today in New York, y por Rana Novini, conductora de Weekend News 4 New York.

Rosendale participará desde la cabina de transmisión junto con Treasa Goodwin-Smyth, personalidad del programa Ireland Calls Radio Show, y el comentarista deportivo Tommy Smyth.

Novini recorrerá el trayecto del desfile sobre la Quinta Avenida. Durante la transmisión realizará entrevistas a participantes y espectadores, además de cubrir el paso del evento por puntos tradicionales del recorrido, como la Catedral de San Patricio.

El Gran Mariscal del desfile de San Patricio 2026

El Gran Mariscal del desfile de este año será Robert James “Bob” McCann. Este título corresponde a la figura honorífica que encabeza el desfile y representa la celebración en cada edición.

El ejecutivo se desempeña como copresidente de NewEdge Capital Group y propietario del Forest Creek Golf Club.

McCann fue presidente de Global Wealth Management en Merrill Lynch y presidente de UBS Americas. También preside el directorio del Irish Arts Center de Nueva York.

De acuerdo con la organización del desfile, el empresario trabajó durante casi 30 años para fortalecer los vínculos culturales y cívicos entre Irlanda y Estados Unidos.

La historia del desfile de San Patricio en Nueva York

El desfile de San Patricio de Nueva York se celebró por primera vez en 1762. Esa edición tuvo lugar 14 años antes de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en Filadelfia.

La celebración honra a San Patricio, patrono de la arquidiócesis de Nueva York y de Irlanda. Cada año participan alrededor de 250 mil personas que marchan en el desfile, mientras cerca de dos millones de espectadores se reúnen para observar el evento.

La procesión incluye numerosas bandas de música, agrupaciones de gaiteros y bandas escolares de secundaria y universidades provenientes de distintas regiones de Estados Unidos y de otros países.