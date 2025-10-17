Ya pronostican una fuerte nevada en Nueva York para el próximo feriado: ¿qué dice Old Farmer’s Almanac?

El Día de Acción de Gracias aún parece lejano en el calendario, pero los meteorólogos ya lanzaron las primeras alertas para los viajeros que planean desplazarse durante el fin de semana largo. Según las proyecciones del Old Farmer’s Almanac, Nueva York podría recibir una nevada temprana justo en torno al feriado del jueves 27 de noviembre de 2025, fecha en la que se celebrará Thanksgiving.

¿Caerá nieve en Nueva York durante Thanksgiving?

El informe especial de Old Farmer’s Almanac anticipó un escenario climático muy variable en Estados Unidos durante la semana festiva de finales de noviembre. Mientras gran parte del este disfrutará de sol y temperaturas frescas, el noreste, donde se encuentra Nueva York, registrará condiciones más frías de lo habitual, con posibilidades de nieve en las zonas del norte y un ambiente seco pero gélido en el resto del estado.

El pronóstico señaló que “el norte de Nueva Inglaterra podría ver algunos copos de nieve, mientras que las áreas más al sur tendrán un Día de Acción de Gracias soleado pero frío”. En ese contexto, las ciudades del interior de Nueva York, especialmente en el corredor que une Binghamton, Syracuse y Buffalo, podrían enfrentar las primeras nevadas significativas de la temporada.

De acuerdo con un análisis publicado por Democrat & Chronicle, este patrón climático coincide con el promedio histórico de la región, ya que en buena parte del estado la primera nevada medible suele llegar durante la primera semana de noviembre. En cambio, la ciudad de Nueva York capital, el Aeropuerto JFK y Central Park, suelen registrar su primer manto blanco un poco más tarde.

El informe del Old Farmer’s Almanac sobre el clima en Estados Unidos durante Thanksgiving

El informe nacional del Old Farmer’s Almanac describió el panorama general de la semana de Acción de Gracias como una “manta de parches” climática. En la costa oeste dominarán las lluvias y los cielos nublados, mientras que en el sur persistirán las temperaturas cálidas. En contraste, el norte y el corredor de los Grandes Lagos podrían experimentar episodios de nieve y aire polar.

Para el noreste, la publicación fue clara: habrá que abrigarse. “El frío dominará la región, con un ambiente más seco de lo habitual, ideal para las caminatas matutinas o los desfiles festivos, pero con potencial de nevada en el norte”, detalló el pronóstico.

En el corredor atlántico, que incluye a la ciudad de Nueva York, las temperaturas comenzarán templadas y descenderán hacia el jueves 27. Las condiciones serán secas y despejadas, lo que facilitará los viajes, aunque el descenso térmico podría ser notorio.

Cómo se perfila el invierno 2025-2026 en Nueva York

El mismo almanaque también difundió su pronóstico estacional para el invierno 2025-2026, que prevé un panorama “en su mayoría templado, con algunos bolsillos de clima salvaje”. En términos generales, la publicación espera temperaturas normales o levemente superiores al promedio en gran parte del país norteamericano.

Sin embargo, advirtió que ciertas regiones del noreste, entre las que incluyó el centro y sur de Nueva York, podrían atravesar una temporada más fría de lo habitual, con precipitaciones por debajo del promedio y una cantidad de nieve algo menor que la media histórica.

Según el Old Farmer’s Almanac, el oeste del estado tendrá un invierno suave con menos nieve, el noreste experimentará nevadas más ligeras de lo común y el sur, incluida la ciudad de Nueva York, registrará un invierno más seco y templado.