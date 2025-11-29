Calendario de pagos del Seguro Social en Nuevo México para diciembre 2025

Los beneficiarios del programa del Seguro Social en Nuevo México ya cuentan con el calendario de pago de diciembre. Se realizarán depósitos para la Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés), así como para la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Cuándo se hace el pago del Seguro Social en Nuevo México en diciembre

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), informó que ya están disponibles los depósitos de los programas de la dependencia correspondientes al mes de diciembre. Los pagos se harán en orden, según el día de nacimiento de cada afiliado al programa, en el segundo, tercero y cuarto miércoles del mes.

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del COLA del 2,8% para 2026 (Archivo) Freepik

Para diciembre 2025 las fechas son las siguientes:

Día de nacimiento del 1º al 10: miércoles 10 de diciembre.

miércoles 10 de diciembre. Día de nacimiento del 11 al 20: miércoles 17 de diciembre.

miércoles 17 de diciembre. Día de nacimiento del 21 al 30: miércoles 24 de diciembre.

El pago de los beneficios del SSI se efectuará el lunes 1° de diciembre. En tanto, habrá un pago adelantado, correspondiente a enero 2026, que se depositará el miércoles 31 de diciembre.

El miércoles 3 de diciembre se realizarán los pagos para un grupo específico de beneficiarios de Seguridad Social. En esta categoría entran quienes empezaron a recibir su Seguridad Social antes de mayo de 1997, o para quienes reciben los beneficios de Seguridad Social e Ingreso Suplementario.

Cómo serán los pagos del Seguro Social en enero de 2026

Para el primer mes del 2026, los pagos se realizarán según la fecha de nacimiento del beneficiario. De esta manera, el cronograma queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : el depósito estará disponible el día 14 de enero

: el depósito estará disponible el día Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : el depósito estará disponible el día 21 de enero

: el depósito estará disponible el día Fecha de nacimiento del día 21 al 31: el depósito estará disponible el día 28 de enero

Los pagos de enero de 2026 también se depositarán según la fecha de nacimiento de los beneficiarios (Social Security Administration)

Los beneficiarios del Seguro Social inscriptos antes de mayo de 1997 o quienes reciban ambos beneficios, de Seguro Social y SSI, recibirán su depósito el viernes 2 de enero.

Como el pago del SSI correspondiente a enero se realizará el 31 de diciembre de 2025, el pago de febrero de 2026 estará disponible a partir del viernes 30 de enero de 2026.

Aumenta el pago del Seguro Social en EE.UU.

Alrededor de 75 millones de estadounidenses se verán beneficiados con el aumento de los beneficios del Seguro Social y el pago de Ingreso Suplementario a partir de 2026, según Telemundo.

El Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), del 2.8%, tiene como objetivo mitigar la inflación y representa una inyección de aproximadamente US$56 adicionales al mes para el beneficiario jubilado promedio, destacó la SSA.

Si bien el aumento del Seguro Social será en 2026 para los afiliados, quienes reciben el SSI, podrán ver sus beneficios con el nuevo monto tras el aumento a partir del 31 de diciembre de 2025, debido al pago adelantado ante el feriado del 1° de enero.

La Administración del Seguro Social establece una serie de requisitos para formar pate de los programas (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo) Patrick Semansky - AP

Documentos necesarios para solicitar la tarjeta de Seguro Social

Para obtener la tarjeta del Seguro Social, es necesario presentar ciertos documentos para acreditar identidad. Los documentos deben ser originales o copias certificadas por la agencia que los emitió; y deben estar vigentes, consignó la administración.

Entre ellos figuran: