Las tres formas en que puedes perder tus beneficios del Seguro Social en EE.UU.

El Seguro Social en Estados Unidos es el sustento principal de gran parte de los retirados, con un beneficio promedio cercano a 2000 dólares al mes en 2025, según la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés). Existen al menos tres circunstancias que pueden disminuir, gravar o suspender estas transferencias.

Límites de ingresos que reducen el Seguro Social en 2025

De acuerdo con la SSA, quienes reciben los desembolsos por jubilación o por sobreviviente pueden seguir con sus trabajos, pero existe un límite anual de ingresos que determina si los pagos se reducen.

Una vez cumplida la edad plena, no hay tope de ingresos y se cobra el beneficio completo Fotos de freepick

Estos límites son:

Si en 2025 el beneficiario es menor de la edad plena de jubilación , puede ganar hasta US$23.400 . Por cada US$2 adicionales , se descuenta US$1 de las prestaciones.

, puede ganar hasta . Por cada , se descuenta de las prestaciones. En el año en que se alcanza la edad plena de jubilación , el límite sube a US$62.160 , con una deducción menor: US$1 por cada US$3 extra hasta el mes anterior al cumpleaños.

, el límite sube a , con una deducción menor: hasta el mes anterior al cumpleaños. Una vez cumplida la edad plena, no hay tope de ingresos: se puede trabajar y cobrar el desembolso completo.

La SSA también contempla una regla especial para el primer año: si el solicitante se jubila a mitad de año, puede recibir cheques completos por los meses en que sus ingresos no superen los US$1950 mensuales (o US$5180 si alcanza la edad plena en 2025) y no realiza “servicios sustanciales” por cuenta propia.

Según explicó CBS News, estas reducciones no implican una pérdida definitiva, ya que la SSA recalcula los beneficios más adelante y ajusta el monto, y devuelve el crédito por los meses retenidos. Aun así, la recomendación es planificar con anticipación para evitar sorpresas en los ingresos de la jubilación.

Los beneficios pueden retenerse por embargos judiciales, deudas federales o impuestos atrasados Fotos de freepick

Embargos e impuestos que afectan los pagos del Seguro Social

Según CBS News, los pagos de jubilación pueden verse reducidos no solo por los límites de ingresos si se sigue trabajando, sino también por deudas judicializadas o por la carga impositiva:

Embargos federales: si existen obligaciones impagas de impuestos, préstamos estudiantiles o manutención infantil, el gobierno puede retener parte de los beneficios de Seguro Social. Estas afirmaciones se apoyan en la documentación de la SSA que indica que los pagos pueden retenerse si un tribunal emite una orden de embargo , la cual solo se modifica con una nueva disposición judicial; también pueden incautarse por impuestos atrasados a través del IRS o por deudas federales distintas de los tributos, administradas por el Departamento del Tesoro.

si existen obligaciones impagas de impuestos, préstamos estudiantiles o manutención infantil, el gobierno puede retener parte de los beneficios de Seguro Social. Estas afirmaciones se apoyan en la documentación de la SSA que indica que los pagos pueden retenerse , la cual solo se modifica con una nueva disposición judicial; también pueden incautarse por impuestos atrasados a través del IRS o por deudas federales distintas de los tributos, administradas por el Departamento del Tesoro. Impuestos sobre ingresos: cuando el jubilado tiene otras fuentes de ingreso, la prestación mensual puede ver reducido el monto neto disponible. Sobre esto aclara que las prestaciones pueden estar sujetos a impuestos federales: cerca del 40% de los beneficiarios debe pagar. Por ejemplo, si se declara como soltero y los ingresos combinados están entre US$25.000 y US$34.000, hasta el 50% de la prestación puede ser gravada. Sin embargo, cuando superan los US$34.000, el porcentaje imponible llega al 85%.

Requisitos de elegibilidad que pueden reducir el Seguro Social

CBS News advierte que el monto del cheque también depende de cumplir con los requisitos de elegibilidad:

Beneficios conyugales o de sobreviviente : si un viudo o divorciado vuelve a casarse antes de los 60 años, el monto puede modificarse; lo mismo sucede si un hijo beneficiario llega a la edad límite.

: si un viudo o divorciado vuelve a casarse antes de los 60 años, el monto puede modificarse; lo mismo sucede si un hijo beneficiario llega a la edad límite. Controles de verificación : la SSA solicita periódicamente documentación para confirmar la identidad y la edad. No responder a tiempo puede interrumpir los pagos .

: la SSA solicita periódicamente documentación para confirmar la identidad y la edad. No responder a tiempo puede . Residencia en el exterior: en algunos países, los beneficiarios enfrentan restricciones o reducciones según acuerdos bilaterales y estatus migratorio.

El porcentaje gravable va del 50 % al 85 %, según el nivel de ingresos Fotos de freepick

Cómo aumentar los ingresos además del Seguro Social

Además de conocer las reglas del Seguro Social, CBS News recomienda evaluar alternativas que refuercen la estabilidad financiera en el retiro, entre ellas:

La posibilidad de contratar una anualidad , que garantiza un flujo de dinero constante

, que garantiza un flujo de dinero constante Acceder a una hipoteca revertida , opción para propietarios mayores de 62 años que deseen convertir parte del valor de su vivienda en efectivo sin venderla

, opción para propietarios mayores de 62 años que deseen convertir parte del valor de su vivienda en efectivo sin venderla Diversificar las fuentes de ingresos con inversiones, cuentas de ahorro de alto rendimiento o certificados de depósito.

Estas herramientas pueden ayudar a reducir la dependencia exclusiva del cheque del Seguro Social y aportar mayor seguridad frente a imprevistos.