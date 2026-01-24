El pequeño pueblo de montaña en Nuevo México, ideal para hacer senderismo, con un sueldo promedio de US$55.000

En el oeste de Nuevo México, a orillas del río San Francisco y entre colinas rocosas, se encuentra Reserve, un pequeño pueblo de montaña conocido por su entorno natural y su pasado ligado al Lejano Oeste. Ubicado entre Albuquerque y Tucson, el lugar atrae hoy a visitantes interesados en el senderismo, la vida al aire libre y la tranquilidad de las comunidades rurales.

Reserve, el pueblito en Nueva México para los amantes de la naturaleza

Reserve, anteriormente conocido como Frisco, es un poblado del oeste de Nuevo México que se ha convertido en un punto de interés para quienes buscan actividades al aire libre, como caminatas, campamentos y recorridos por zonas montañosas, de acuerdo con Islands. El área está rodeada de ríos, lagos, cañones, mesetas y acantilados, además de contar con vestigios culturales como petroglifos y comunidades artísticas cercanas.

Reserve es un pueblo asequible famoso por sus paisajes naturales (FB Reserve-New-Mexico)

El pueblo se localiza dentro del Bosque Nacional Gila, una reserva natural de aproximadamente 3,3 millones de acres (alrededor de 1,3 millones de hectáreas), la más grande del estado. En este espacio protegido se pueden llevar a cabo actividades como senderismo, excursionismo y campamento durante todo el año.

Para recorridos cortos, el Sendero Interpretativo Apache Creek ofrece un trayecto de menos de una milla que conduce a una zona con petroglifos. En tanto, los visitantes con mayor experiencia pueden optar por rutas más extensas, como el Sendero Pueblo Park from Franz Spring, de 4,7 millas (7,56 km), o el Sendero Dangerous Park, que alcanza las 13 millas de longitud (20,9 km).

Dónde alojarse y acampar en Reserve, Nuevo México

Aunque Reserve tuvo fama en el siglo XIX por los enfrentamientos armados propios del Viejo Oeste, actualmente es un destino valorado por su ambiente tranquilo y costos accesibles. Una noche en el Mountaineer Inn, uno de los hoteles más conocidos del pueblo, ronda los 100 dólares, mientras que Frisco Lodging Company and RV Park ofrece hospedaje desde aproximadamente 90 dólares por noche.

Reserve tiene una destilería en el pueblo (FB Prod-O Brewery & Distillery)

Para quienes prefieren acampar, hay varias alternativas en los alrededores del poblado. Pueblo Park es uno de los campings más concurridos y cuenta con alrededor de 10 espacios entre pinos ponderosa.

Apache Creek Campground se ubica a unos 19 kilómetros al norte, sobre la Ruta 12, y ofrece un entorno rústico. En tanto, Cottonwood Campground, localizado al sur del pueblo sobre la carretera 180, es una opción ideal para tiendas de campaña y estancias cortas.

Un pueblo asequible con un salario de hasta 55.000 dólares

De acuerdo con Salary.com, el costo de vida en Reserve es aproximadamente 7% menor al promedio nacional, mientras que el costo de la vivienda es hasta 34% más bajo. El gasto mensual estimado para una persona es de alrededor de 791 dólares, y para una familia de cuatro integrantes, de aproximadamente 1451 dólares.

El pueblo de Reserve tiene varios lugares para comer y dormir (FB Prod-O Brewery & Distillery)

En comparación con grandes ciudades del país, vivir en Reserve resulta considerablemente más económico: el costo de vida es 102% menor que en San Francisco, 87% inferior al de Nueva York y 64% más bajo que en Boston, según el mismo análisis.

De acuerdo con Playroll, un salario anual considerado “adecuado” para una persona soltera en Nuevo México oscila entre los 55.000 y 75.000 dólares. En ciudades cercanas como Albuquerque, el ingreso mensual promedio se sitúa alrededor de 5310 dólares.