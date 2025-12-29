Pago de SNAP en enero de 2026 en Nuevo México: la regla de las 80 horas

Las fechas de pago del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de EE.UU. (SNAP, por sus siglas en inglés) correspondientes a enero de 2026 ya están disponibles para los beneficiarios de Nuevo México. Además del calendario del primer depósito del año, el programa incorpora nuevos requisitos que los afiliados deberán cumplir para conservar sus cupones alimentarios.

Cuándo pagan SNAP en Nuevo México en enero de 2026

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los pagos de SNAP en Nuevo México se realizan de forma escalonada, con base en los últimos dos dígitos del Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés).

Ya está disponible el calendario de pagos de SNAP para enero de 2026 (Freepik/SNAP)

Según lo anterior, las fechas de pago quedan de la siguiente manera:

SSN termina en 11, 31, 51, 71, 91: el pago estará listo el día 1° de cada mes

SSN termina en 01, 21, 41, 61, 81: el pago estará listo el día 2 de cada mes

SSN termina en 12, 32, 52, 72, 92: el pago estará listo el día 3 de cada mes

SSN termina en 02, 22, 42, 62, 82: el pago estará listo el día 4 de cada mes

SSN termina en 13, 33, 53, 73, 93: el pago estará listo el día 5 de cada mes

SSN termina en 03, 23, 43, 63, 83: el pago estará listo el día 6 de cada mes

SSN termina en 14, 34, 54, 74, 94: el pago estará listo el día 7 de cada mes

SSN termina en 04, 24, 44, 64, 84: el pago estará listo el día 8 de cada mes

SSN termina en 15, 35, 55, 75, 95: el pago estará listo el día 9 de cada mes

SSN termina en 05, 25, 45, 65, 85: el pago estará listo el día 10 de cada mes

SSN termina en 16, 36, 56, 76, 96: el pago estará listo el día 11 de cada mes

SSN termina en 06, 26, 46, 66, 86: el pago estará listo el día 12 de cada mes

SSN termina en 17, 37, 57, 77, 97: el pago estará listo el día 13 de cada mes

SSN termina en 07, 27, 47, 67, 87: el pago estará listo el día 14 de cada mes

SSN termina en 18, 38, 58, 78, 98: el pago estará listo el día 15 de cada mes

SSN termina en 08, 28, 48, 68, 88: el pago estará listo el día 16 de cada mes

SSN termina en 19, 39, 59, 79, 99: el pago estará listo el día 17 de cada mes

SSN termina en 09, 29, 49, 69, 89: el pago estará listo el día 18 de cada mes

SSN termina en 10, 30, 50, 70, 90: el pago estará listo el día 19 de cada mes

SSN termina en 00, 20, 40, 60, 80: el pago estará listo el día 20 de cada mes

El estado aplica un calendario comprimido, por lo que los fondos suelen estar disponibles desde las primeras horas del día asignado. Para confirmar la disponibilidad del depósito, los beneficiarios pueden llamar al 1-800-432-6217.

La regla de las 80 horas para recibir el SNAP en 2026

A partir de 2026 entran en vigor nuevas normas federales, entre ellas la llamada regla de las 80 horas, aprobada como parte de la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por la administración de Donald Trump.

La USDA compartió el nuevo calendario y orden de pagos del SNAP para los beneficiarios de Nuevo México y otras entidades de EE.UU. (Pexels/Helena Lopes)

De acuerdo con Fox News, esta nueva propuesta busca aumentar el rango de edad de 54 a 64 años de los beneficiarios del programa que deben trabajar, capacitarse o realizar voluntariado al menos 80 horas al mes en actividades aprobadas por SNAP.

En caso de no cumplir con esta normativa, los afiliados pueden perder sus cupones alimentarios. Este requisito aplica tanto para nuevos beneficiarios como para los antiguos.

Qué no se puede comprar con los recursos de SNAP

De acuerdo con el Departamento de Agricultura, el programa está destinado solamente para la compra de alimentos saludables, por lo que hay ciertos productos que están prohibidos y no se pueden adquirir con los recursos de SNAP.

Cambian regla de 80 horas mensuales para beneficiarios del programa SNAP (Freepik/SNAP)