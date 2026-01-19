El mapa con las nevadas en Florida: lugares donde se extiende la ola de frío y qué pasará en Miami y Orlando

Florida atraviesa un episodio invernal poco habitual tras el avance de una masa de aire ártico que dejó nieve en sectores del Panhandle y extendió advertencias por heladas a gran parte del estado. Mientras el noroeste registró acumulaciones medibles, el frío también alcanzó al centro y al sur, con impacto en ciudades como Orlando y Miami. Los pronósticos anticipan un cambio gradual en los próximos días.

Dónde cayó nieve en Florida durante el episodio invernal

Los reportes y mapas meteorológicos mostraron que la nieve se concentró principalmente en el extremo noroeste del estado

, con impacto directo en zonas cercanas a la frontera con Alabama. En áreas costeras y del interior, los copos llegaron a cubrir de manera breve superficies como césped, techos y vehículos, antes de desaparecer por el aumento gradual de la temperatura del suelo.

Continúa el efecto de un vórtice polar que canaliza aire gélido desde Canadá hacia el sur de EE.UU. NWS

Durante las primeras horas del domingo 18 de enero, Pensacola registró una nevada breve que dejó una acumulación superficial de una décima de pulgada, lo que equivale aproximadamente a 0,25 centímetros en sectores puntuales del área metropolitana.

Más allá de la nieve puntual, el rasgo dominante del evento proveniente de un vórtice polar es la extensión del frío. Las alertas y advertencias por heladas se desplegaron desde el Panhandle hasta el centro de Florida, e incluso alcanzaron sectores del sur. El predominio de un sistema de alta presión mantiene cielos despejados, pero con aire muy frío.

Qué zonas de Florida están bajo alerta por frío

La masa de aire polar no se limitó al Panhandle. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el frío avanzó hacia el centro de Florida, donde se activaron avisos de helada en varios condados. Orlando y su área metropolitana quedaron incluidas dentro de estas advertencias, con registros cercanos o inferiores al punto de congelación.

En el centro del estado, localidades como Apopka, Pine Hills, Oak Ridge y Ocoee se vieron afectadas por mínimas negativas y sensaciones térmicas aún más bajas. Condados como Lake, Seminole, Orange, Osceola y Volusia quedaron bajo alertas oficiales ante el riesgo de heladas que pudieran afectar tanto a la población como a la actividad agrícola.

En Plant City, las temperaturas descendieron lo suficiente como para requerir medidas de protección en los cultivos. En estos sectores se implementaron técnicas habituales en episodios de frío, como el riego controlado, para evitar daños por congelamiento.

Más al sur, zonas cercanas al lago Okeechobee reportaron mínimas inusualmente bajas, mientras que en ciudades del sur del estado las marcas térmicas bajaron a valores poco habituales para esta época del año.

Los servicios meteorológicos advierten sobre la extensión de una ola de frío que afecta a prácticamente todo el estado de Florida NWS

Qué pasará con el descenso térmico en Orlando

Durante la madrugada del lunes 19 de enero, los termómetros de mínima descendieron hasta valores cercanos a los 28°F (-2°C), con sensaciones térmicas aún menores debido a la circulación de aire desde el norte, según el servicio meteorológico. Estas condiciones motivaron la emisión de avisos de helada vigentes hasta la mañana del martes.

En el transcurso del lunes, las máximas apenas alcanzarán los 58°F (14°C), bajo cielos despejados que favorecen una rápida pérdida de calor durante la noche. Para la madrugada siguiente, se espera una mínima cercana a los 39°F (3.8°C), lo que prolongará el riesgo de heladas aisladas.

De acuerdo con las previsiones del NWS, el martes las temperaturas máximas comenzarán a ubicarse en torno a los 63°F (17°C). A partir del miércoles, el cambio será más notorio, con máximas que podrían superar los 73°F (22°C).

Hacia el final de la semana, Orlando regresará a valores más cercanos a los habituales para el centro de Florida, con marcas térmicas que podrían alcanzar los 75°F (23.8°C) durante el fin de semana.

El ingreso de un frente frío ártico marca un descenso de las temperaturas en el territorio estadounidense NWS

Clima: qué se espera en Miami y el sur de Florida

En Miami, el impacto del evento es distinto al del centro y norte del estado. Las temperaturas no descendieron hasta valores de congelación, pero el aire frío resulta evidente en comparación con los registros habituales de la región. El lunes se presenta con máximas cercanas a los 68°F (20°C) y vientos del norte que reforzaron la sensación de fresco.

Durante la noche, según el pronóstico, las mínimas se ubicarán alrededor de los 58°F (14°C), marcas térmicas poco frecuentes para el sur de Florida. El martes comenzará una transición, con un cambio en la dirección del viento hacia el noreste que permitirá un aumento gradual de las temperaturas diurnas.

Para mitad de semana, las máximas en Miami podrían situarse en torno a los 74°F (23°C), con una recuperación progresiva que continuará hacia el fin de semana. El domingo, se esperan valores cercanos a los 81°F (27°C), más acordes con el clima típico del Estado del Sol.

En paralelo, se espera un incremento en la humedad y el retorno de las lluvias a partir de mediados de semana, especialmente entre miércoles y viernes. Las condiciones marítimas, en cambio, seguirán siendo un factor a tener en cuenta, con vientos sostenidos y oleaje elevado tanto en el Golfo como en el Atlántico.