Festival de Globos de Albuquerque: cuándo y cómo será el popular evento que se celebra en Nuevo México

Octubre inicia su semana con una “lluvia de colores” en el cielo de Nuevo México. Desde al 4 al 12, se celebrará el Festival de Globos de Alburquerque, un evento que reúne a miles de turistas y es considerado el más importante a nivel internacional.

La historia del Festival de Globos de Alburquerque

El evento se celebra los primeros días de octubre en el parque Fiesta del Globo, ubicado al norte de Alameda Boulevard, una milla al oeste de la I-25. Sus inicios se remontan a 1972, cuando 13 globos despegaron desde el estacionamiento de un centro comercial.

El evento se realizó por primera en 1972 con 13 globos aerostáticos en un centro comercial Instagram/@newmexicotrue

El despliegue de los globos fue un rotundo éxito, lo que derivó en un evento de nueve días con más de 500 globos. En la actualidad, es la festividad de globos aerostáticos más grande del mundo y uno de los más fotografiados.

“El Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Albuquerque es una atracción de renombre mundial y un destino para niños de todas las edades”, destaca el sitio web del evento.

“Cientos de miles de rostros sonrientes miran hacia arriba maravillados por la espectacular belleza de los globos aerostáticos que llenan el cielo azul de la mañana de Nuevo México”, agrega.

El festival es organizado por Albuquerque International Balloon Fiesta, Inc, una organización sin fines de lucro con 18 empleados a tiempo completo. Cada globo debe lanzarse en menos de dos horas y los turistas pueden hablar con los pilotos, siempre y cuando no pisen la tela del aerostático.

Cuál es el costo de las entradas para el evento

La entrada de admisión general para el evento tiene un costo de US$15. Esto incluye las actividades de la mañana o todas las actividades de la tarde, no ambas. En el caso de los niños menores de 12 años, tienen pase gratuito.

El costo general por entrada es de US$15 para adultos; incluye una serie de actividades, que pueden ser a la mañana o la tarde Instagram/@newmexicotrue

En caso de que la familia busque otro tipo de beneficios, existen otros paquetes como el Park & ​​Ride, que incluye transporte ida y vuelta al parque Fiesta del Globo con ruta acelerada y la entrada. Este tiene un costo de US$28 para adultos y US$16 para niños entre seis y 12 años. Los menores de cinco años pasan gratis.

Un detalle a tener en cuenta es que el evento depende de las condiciones climáticas. Aunque octubre suele ser un mes ideal para volar globos en Nuevo México, el mal tiempo en el Parque de la Fiesta de Globos o sus alrededores puede impedir que los globos despeguen. En caso de que la sesión se posponga por lluvias, el boleto se conservará y podrá reactivarse para cualquiera de las sesiones restantes del año. En caso de no utilizarlo, el ticket no será reembolsable.

Qué otros eventos de globos aerostáticos hay en Nuevo México

El Festival de Globos de Albuquerque es el primero de múltiples eventos de este tipo en la conocida Tierra del Encanto. Entre las próximas festividades se encuentra:

Rally de globos aerostáticos en la montaña de Taos: el último fin de semana de octubre, la montaña de Taos reúne entre 35 y 50 globos.

el último fin de semana de octubre, la montaña de Taos reúne entre 35 y 50 globos. Rally de globos de Red Rock: del 5 al 7 de diciembre de 2025, más de 200 globos en Gallup y sus alrededores vuelan por los cielos. La entrada es gratuita.