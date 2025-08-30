Labor Day 2025 en Nuevo México: ¿se paga doble la jornada si se trabaja el feriado del 1° de septiembre?

Como Labor Day (en español, Día del Trabajo) es un feriado a nivel federal, no es extraño que algunas personas en Nuevo México se pregunten si ese día tendrán vacaciones o si se les pagará el doble por trabajar. La ley en Estados Unidos es contundente: solo hay un tipo de empleado en el país que podrá descansar el 1° de septiembre de 2025.

Cómo se paga la jornada laboral si se trabaja en Labor Day

Todos los estados de EE.UU. están sujetos a lo expuesto en la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés). Aunque la FLSA sí definió parámetros sobre el salario mínimo y el pago de horas extras, hay algunas situaciones que no regula. Una de ellas es el pago por laborar durante los feriados federales.

Los trabajadores de Nuevo México no recibirán un pago especial el 1° de septiembre, a menos que sus jefes así lo decidan (Pexels/Kaboompics.com)

De acuerdo con lo expuesto en la FLSA, los empleadores en Nuevo México y en el resto de Estados Unidos no están obligados a ofrecer:

Pagos por trabajar en feriados ni durante los días que se pidieron como vacaciones o para reponerse de una enfermedad.

ni durante los días que se pidieron como vacaciones o para reponerse de una enfermedad. Pagos adicionales por laborar en fines de semana y días feriados.

por laborar en fines de semana y días feriados. Días libres relacionados con festividades o periodos vacacionales, así como periodos para comer y descansar.

relacionados con festividades o periodos vacacionales, así como periodos para comer y descansar. Límite de horas laborales al día y de días trabajados a la semana.

Según la legislación, estas inquietudes podrán resolverse a discreción de los jefes. Esto quiere decir que los trabajadores en Nuevo México solo podrían descansar el 1° de septiembre de 2025 o recibir un pago extra si así lo acordaron previamente con sus empleadores.

Quiénes tienen libre el 1° de septiembre en Nuevo México

Si bien la mayoría de los trabajadores en EE.UU. no poseen el derecho de tomarse el día libre en Labor Day, hay un tipo de empleado que sí cuenta con este beneficio tanto en Nuevo México como en el resto del país.

Solo los empleados federales tienen asegurado por ley un día de descanso en Labor Day (Wikimedia Commons/ANNAfoxlover)

La Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM) declaró que la mayoría de los empleados federales (es decir, quienes trabajan para el gobierno o alguna de sus dependencias) tienen derecho a recibir un día libre pagado durante los feriados federales.

Las fechas feriadas en 2025 que se tomaron y se tomarán en cuenta para los empleados federales en Nuevo México son las siguientes:

Año Nuevo : 1° de enero

: 1° de enero Día de Martin Luther King Jr. : 20 de enero

: 20 de enero Día de la Investidura (cada cuatro años): 20 de enero

(cada cuatro años): 20 de enero Día de los Presidentes ( Presidents’ Day ): 17 de febrero

( ): 17 de febrero Día de los Caídos ( Memorial Day ): 26 de mayo

( ): 26 de mayo Juneteenth – Día de la Independencia Nacional : 19 de junio

: 19 de junio Día de la Independencia : 4 de julio

: 4 de julio Día del Trabajo ( Labor Day ): 1° de septiembre

( ): 1° de septiembre Día de Colón ( Columbus Day ): 13 de octubre

( ): 13 de octubre Día de los Veteranos : 11 de noviembre

: 11 de noviembre Día de Acción de Gracias ( Thanksgiving Day ): 27 de noviembre

( ): 27 de noviembre Navidad: 25 de diciembre

Qué derechos laborales celebra el Día del Trabajo

El Departamento del Trabajo de EE.UU. (DOL) recordó que Labor Day fue celebrado por activistas tiempo antes de que el gobierno federal reconociera esa festividad. El primer estado que pasó una ley para que el día fuera conmemorado de forma oficial fue Oregon, el 21 de febrero de 1887.

Un mural en honor a los trabajadores del acero en Bayard, Nuevo México (Wikimedia Commons/John Fowler)

Fue hasta el 28 de junio de 1894 cuando el presidente Grover Cleveland firmó la ley que estableció que el Día del Trabajo se festejaría el primer lunes de septiembre de todos los años, como contó el DOL.

El Servicio Público de Radiodifusión (más conocido por sus siglas PBS) explicó que Labor Day comenzó como un reconocimiento a los sindicatos que lucharon para que los trabajadores estadounidenses tuvieran derechos laborales.

Desde tiempos de la Revolución Industrial, los líderes sindicalistas buscaron que las empresas ofrecieran pagos más justos y condiciones seguras de trabajo. Como mencionó el PBS, una de las victorias más representativas del movimiento obrero fue el establecimiento de la semana laboral de 40 horas.