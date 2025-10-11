“Nunca me avisaron”: el desafío que enfrentan los propietarios de viviendas en EE.UU. con el aumento de precios

Los propietarios de viviendas en Estados Unidos combaten el aumento de los precios en las facturas de servicios públicos, además del incremento en la cobertura del seguro, los alimentos y otros factores básicos. Como consecuencia, los dueños de casas en el territorio norteamericano pueden enfrentar un desafío adicional que los lleve a perder los bienes.

El riesgo que corren los propietarios de viviendas en EE.UU.

La Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA, por sus siglas en inglés) anticipó una subida del 7,6% en las facturas de calefacción en el invierno de 2025-2026. Con el aumento de precios generalizado, los dueños de casas en EE.UU. pueden derivar en una situación que los lleve a perder sus viviendas.

La ejecución hipotecaria se puede producir cuando se generan retrasos acumulativos y deudas en los pagos Freepik

Ese fue el caso de Kimberly Draxler, de 57 años y residente de Hillview, en Kentucky, cuando recibió una notificación de que su casa se vendería días después, en abril pasado, según señaló CBS News. La unidad contaba con cuatro habitaciones.

“Nunca me avisaron para decirme que iba a perder mi casa”, señaló Draxler al medio mencionado. Hasta 2024, la residente cubría sus gastos con ayuda de su hijo. Pero, cuando él se mudó, sus facturas se acumularon y el pago de la hipoteca se atrasó.

Las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 13% interanual con respecto a 2024, según un informe de agosto pasado de ATTOM. En julio de 2025, había 36.128 propiedades en EE.UU. con avisos de incumplimiento, subastas programadas o embargos bancarios.

Cómo logró la ciudadana de Kentucky recuperar su casa ante una ejecución hipotecaria

Draxler se declaró en bancarrota bajo el capítulo 13, comentó al medio mencionado. Esta sección se denomina “reorganización voluntaria de las deudas de personas físicas”. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) detalló que esta opción está disponible únicamente para personas que ganan salarios, que trabajan por cuenta propia y dueños únicos de negocios.

(Imagen ilustrativa) La residente de Kentucky reveló cómo logró recuperar su vivienda Freepik

Los requisitos principales para presentar un caso bajo el capítulo 13 son recibir ingresos a intervalos regulares, presentar todas las declaraciones de impuestos requeridas en los períodos tributarios dentro de cuatro años; entre otros.

Cómo evitar una ejecución hipotecaria, según el gobierno de EE.UU.

El gobierno estadounidense indica en su página web oficial que el prestamista hipotecario puede iniciar un proceso para retomar la propiedad si se incumple el crédito establecido en el contrato de vivienda. Para tratar de solucionar esta situación, la administración federal recomienda:

Contactar a la institución financiera y expresar las dificultades para los pagos.

Solicitar ayuda para restablecer la hipoteca con otras condiciones.

Continuar con el pago de las facturas y cuentas.

El IRS detalló los requisitos para declararse en bancarrota Freepik

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) añadió:

Buscar a un asesor de vivienda aprobado por el organismo.

Contactar al 800-569-4287 para encontrar un profesional adecuado.

Mantenerse informado sobre las leyes y los plazos de ejecución hipotecaria en el estado correspondiente, para lo cual se puede consultar a la Oficina de Vivienda.

Posterior a la fecha de venta de la propiedad tras una ejecución hipotecaria, se puede ingresar a un período de redención. En estos casos, se puede notificar otro plazo.