Nvidia y Microsoft invertirán US$15.000 millones en la startup de IA Anthropic

El gigante de los semiconductores Nvidia y Microsoft anunciaron el martes inversiones por un total de 15.000 millones de dólares en la startup de inteligencia artificial Anthropic, creadora del chatbot Claude.

El anuncio es parte de la fiebre de inversiones en el sector de IA, que ha despertado en Wall Street temores de una burbuja.

Nvidia comprometió hasta 10.000 millones de dólares, mientras que Microsoft, que posee el 27% de OpenAI, rival de Anthropic, prometió hasta 5.000 millones de dólares.

Lo convenido es parte de un acuerdo más amplio, por el que Anthropic se comprometió a comprar 30.000 millones de dólares en capacidad de computación en la nube de Microsoft y adoptar las últimas versiones de la tecnología de chips de Nvidia.

