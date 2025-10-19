O'Callaghan bate el récord mundial de 200 m estilo libre en piscina corta

La australiana Mollie O'Callaghan fijó este sábado un nuevo récord mundial en los 200 metros estilo libre en piscina corta durante la parada de la Copa del Mundo de natación en la ciudad estadounidense de Westmont (Illinois).

O'Callaghan dejó la marca en 1 minuto y 49,77 segundos, acabando con la plusmarca anterior de 01:50.31 que poseía la hongkonesa Siobhan Haughey desde 2021.

La también australiana Lani Pallister concluyó en el segundo lugar con un lejano crono de 1:52.06.

O'Callaghan, de 21 años, suma este logro a un palmarés en el que relucen ocho medallas olímpicas, siete de ellas en pruebas de relevos y un oro individual en los 200 m estilo libre de los Juegos de París en 2024.

En el mismo evento de Westmont, a las afueras de Chicago, la estadounidense Regan Smith igualó su propio récord mundial de los 100 m espalda en piscina corta con un tiempo de 54 segundos y 2 centésimas.

Smith, de 23 años, había fijado esa marca el pasado diciembre en Bucarest.

La australiana Kaylee McKeown concluyó en la segunda plaza (55.04) y la mexicana Miranda Grana en la quinta (56.52).

