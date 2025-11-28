Clima en EE.UU. hoy: nueva ola de frío y otras alertas para este viernes 28 de noviembre y el fin de semana

Un nuevo episodio invernal marcará el clima en Estados Unidos desde este viernes y durante todo el fin de semana, con nevadas intensas, ráfagas de viento peligrosas y un descenso pronunciado de las temperaturas que afectará a vastas zonas del país norteamericano. De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan desde tormentas de nieve en el Medio oeste hasta lluvias fuertes en el sur, además de un repunte térmico breve en Texas y la costa sureste antes de la llegada de un nuevo frente frío.

Nieve intensa en los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que una masa de aire frío impulsará un patrón de nieve lacustre o “por efecto lago” que se mantendrá activo durante buena parte del viernes sobre los Grandes Lagos.

Las bandas de nieve por efecto lago se mantendrán activas el viernes al este de los lagos Superior, Erie y Ontario NWS

Las bandas más potentes se concentrarán al este de los lagos Superior, Erie y Ontario, donde se formarán cortinas de nieve compactas y persistentes. Según el organismo, estas franjas podrán producir tasas de caída de entre una y dos pulgadas por hora (tres a cinco centímetros), suficientes para generar acumulaciones generales de uno a dos pies (0,30 a 0,60 metros), con sectores puntuales que podrían superar esos valores.

Este escenario también afectará a zonas del interior del noreste, donde podrían formarse borrascas de nieve (snow squalls) capaces de reducir la visibilidad a cero en cuestión de segundos y crear condiciones de manejo extremadamente riesgosas.

El NWS anticipó que la situación mejorará paulatinamente hacia la noche del viernes y se estabilizará entre la madrugada y la mañana del sábado, cuando el viento norteño comience a debilitarse y el sistema principal se desplace hacia el Atlántico.

Un nuevo temporal invernal golpeará las Llanuras y el Medio oeste

Mientras el primer sistema se retira, un nuevo temporal invernal avanzará desde el noroeste y reorganizará el clima del centro norte estadounidense. De acuerdo con la proyección del NWS, una onda en altura se desplazará hacia las montañas Rocosas y las Altas Llanuras.

Esto generará precipitaciones que se presentarán como lluvia en las zonas bajas del noroeste del Pacífico, pero como nieve en prácticamente todos los sectores elevados, especialmente en Montana, donde podrían acumularse entre tres y seis pulgadas (7,5 a 15 cm), con sectores montañosos que superarán esos valores.

El nuevo temporal invernal, que se intensificará durante la noche del viernes, podría dejar acumulaciones significativas que oscilarán entre 6 y más de 12 pulgadas (15 a 30 cm) desde el este de Dakota del Sur hasta el alto Medio Oeste NWS

A medida que esa onda alcance las Llanuras centrales, la nieve se expandirá la nieve hacia el norte y el este. Este desarrollo empezará durante la tarde del viernes y se intensificará durante la noche, cuando el temporal alcance los estados del norte de las Llanuras y luego el Medio oeste.

Las previsiones establecen que la nevada proseguirá durante el sábado sobre esa región, con acumulaciones significativas que oscilarán entre seis y más de 12 pulgadas (15 a 30 cm) desde el este de Dakota del Sur hasta el alto Medio Oeste.

Los vientos fuertes podrían levantar la nieve ya caída y crear un ambiente de visibilidad reducida que complicará los viajes posteriores al Día de Acción de Gracias. Las condiciones empezarán a mejorar entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando el sistema se desplace hacia el Noreste.

Lluvias y tormentas en el sur y el valle del Mississippi

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló que, aunque no se esperan áreas de tormentas severas, sí se desarrollará actividad convectiva débil desde esta tarde en sectores del oeste de Texas, donde el retorno de humedad favorecerá la formación de chaparrones aislados.

Con el avance del sistema principal, la inestabilidad aumentará durante la noche del viernes y a lo largo del sábado entre las Llanuras del sur y los valles de los ríos Mississippi y Missouri, donde se esperan precipitaciones más frecuentes y algunas tormentas con descargas eléctricas.

Según el NWS, la mayor concentración de humedad se registrará cerca de la costa del Golfo, donde podrían producirse lluvias moderadas o localmente intensas, con riesgo puntual de inundaciones repentinas.

El SPC señaló que se desarrollará actividad convectiva débil desde la tarde del viernes en el oeste de Texas y se expandirá hacia los valles de los ríos Mississippi y Missouri con lluvias más frecuentes y riesgo puntual de inundaciones repentinas en la costa del Golfo SPC

Más al norte, el ingreso de aire frío generará un contexto invernal que incluirá nieve, lluvia congelante y aguanieve en zonas del valle del Missouri durante la madrugada del sábado, y que avanzará hacia los valles del Medio Mississippi y el Ohio durante el día. Este patrón se desplazará hacia el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra el domingo, lo que dejará condiciones resbaladizas y temperaturas muy por debajo de lo habitual para esta época.

Temperaturas en descenso en el centro y el este de Estados Unidos

Las masas de aire frío mantendrán a gran parte del territorio bajo valores térmicos inferiores a lo normal durante viernes, sábado y domingo. El NWS detalló que las máximas se ubicarán en los 20°F (–6°C a –1°C) y 30°F (–1°C a 4°C) en el Medio oeste, en los 30°F (–1°C) y 40°F (4°C) sobre Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio, y entre 40°F (4°C) y 50°F (10°C) en el sureste.

Un nuevo frente frío reforzará la caída térmica en el norte de las montañas Rocosas y las Llanuras, donde las máximas del viernes descenderán a los 10°F (–12°C) y 20°F (–6°C), y llegarán a la zona central de las Llanuras el sábado.

Texas y partes del sur experimentarán un breve ascenso térmico el sábado, cuando el flujo del sur favorezca marcas entre 60°F (15°C), 70°F (21°C) y hasta 80°F (27°C). Sin embargo, ese alivio durará poco, ya que el frente frío impondrá una caída abrupta que llevará los valores nuevamente a los 30°F (–1°C a 4°C) y 40°F (4°C a 10°C) el domingo.

La costa sureste gozará del último respiro templado el domingo, con máximas entre 60°F (15°C) y 70°F (21°C), antes del ingreso del aire más frío en las horas finales del fin de semana.