ONU prorroga un año el embargo de armas a Darfur, en Sudán

El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el viernes por un año el embargo de armas a la región de Darfur, en el oeste de Sudán.

En una resolución adoptada por unanimidad, el Consejo prorrogó hasta el 12 de septiembre de 2026 el régimen de sanciones vigente desde 2005, que afecta únicamente a Darfur: sanciones individuales (congelación de activos, prohibición de viajar) que afectan a cinco personas, y un embargo de armas.

"La situación en Darfur sigue siendo grave, con violencia generalizada, graves desafíos humanitarios y desplazamientos masivos", dijo el representante estadounidense, John Kelley. "Esta aprobación envía un mensaje claro: la comunidad internacional mantiene su compromiso de frenar el flujo de armas y garantizar que los responsables de la violencia y la inestabilidad en Darfur rindan cuentas", añadió.

La guerra en Sudán, que ya lleva tres años, ha causado decenas de miles de muertos, desplazado a millones de personas y causado lo que Naciones Unidas calificó de "peor crisis humanitaria en el mundo".

