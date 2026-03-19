Operación Furia Épica: conferencia de Hegseth y el general Caine sobre la guerra de Irán

WASHINGTON.- En medio de una escalada militar que ya lleva casi tres semanas, el gobierno de Donald Trump evitó dar precisiones sobre el final del conflicto con Irán, mientras el Pentágono insistió en que la ofensiva avanza según lo previsto y profundizó sus ataques sobre territorio iraní.

“Estamos ganando decisivamente y en nuestros términos”, dijo durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que aseguró que será el propio presidente quien determine cuándo se habrán alcanzado los objetivos de guerra.

“El presidente decidirá en qué momento podemos decir que hemos logrado lo necesario para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”, afirmó. Sin embargo, Trump ha ofrecido explicaciones cambiantes sobre los fines del conflicto, lo que alimenta la incertidumbre.

Hegseth y Caine hablan con la prensa MANDEL NGAN - AFP

Hegseth restó importancia a los cuestionamientos sobre el desarrollo de la guerra y el riesgo de una expansión regional, calificándolos como “ruido”. A la vez, reiteró su mensaje de que la campaña militar está dando resultados: sostuvo que los ataques con misiles de Irán se redujeron un 90% y los de drones un 95%, aunque esas cifras no han variado en más de una semana.

El jefe del Pentágono también afirmó que la infraestructura naval iraní sufrió daños severos. Según dijo, Teherán contaba con 11 submarinos antes del inicio de la guerra y “ahora no queda ninguno”, mientras que sus puertos militares están “paralizados”. Además, anticipó que la jornada marcaría “la mayor serie de ataques hasta ahora”, una declaración que ya había hecho días atrás.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, indicó que la aviación estadounidense intensificó sus operaciones, penetrando más profundamente en territorio iraní y atacando drones navales, misiles y plataformas de lanzamiento cerca del estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global que Irán mantiene bajo fuerte presión.

El general Caine da precisiones sobre la guerra MANDEL NGAN - AFP

Caine también confirmó que Estados Unidos ha estado golpeando a milicias proiraníes en Irak, un país que a su vez ha sido blanco de ataques iraníes, lo que refuerza el riesgo de una regionalización del conflicto.

Pese a la intensidad de las operaciones, ni Hegseth ni Caine ofrecieron indicios concretos sobre cuánto falta para alcanzar los objetivos militares o poner fin a la guerra. En sus intervenciones, el general se limitó a describir en detalle las misiones aéreas en curso, sin precisar su horizonte temporal.

El conflicto también sigue cobrándose víctimas estadounidenses. El miércoles, Trump, Hegseth y Caine participaron en la base aérea de Dover en la recepción de los féretros de seis militares muertos tras la colisión de dos aviones cisterna en Irak, lo que elevó a 13 el número de estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra.

En un tono inusual, Hegseth apeló además a un mensaje religioso, instando a los ciudadanos a rezar “de rodillas” por las tropas “en el nombre de Jesucristo”. También relató que familiares de soldados caídos le pidieron “terminar el trabajo” y no detener la ofensiva.

Mientras tanto, el impacto económico del conflicto ya se hace sentir en los mercados energéticos. El precio del crudo Brent superó los 115 dólares por barril tras los nuevos ataques contra instalaciones petroleras y gasíferas en el Golfo, en un contexto de creciente volatilidad.

La conferencia se produjo horas después de una nueva escalada, luego de que Irán lanzara ataques de represalia tras un bombardeo israelí contra el gigantesco yacimiento gasífero South Pars, uno de los mayores del mundo, lo que profundizó aún más la crisis en la región.

Agencia AP y diario The New York Times