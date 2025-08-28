Ostapenko y Townsend se enzarzan en acalorada discusión en el US Open

La tenista letona Jelena Ostapenko y la estadounidense Taylor Townsend se enfrascaron el miércoles en una furiosa discusión tras su partido del miércoles en el US Open.

La letona, ganadora de Roland Garros en 2017, fue directa hacia Townsend en la red tras caer derrotada por 7-5 y 6-1 en la segunda ronda del Grand Slam de Nueva York.

Las dos temperamentales jugadoras mantuvieron un acalorado diálogo durante medio minuto antes de que la estadounidense celebrara efusivamente su victoria con el público.

Posteriormente, la local dijo que Ostapenko la acusó de falta de "educación".

"Me dijo que no tengo educación, ni clase, y que espere a ver qué pasa si jugamos fuera de Estados Unidos", dijo Townsend a periodistas.

"Yo le respondí que adelante. Nunca he sido de las que retroceden ante algo así", afirmó.

Ostapenko, que ocupa el puesto 26 de la WTA, dijo a través de Instagram que le enfureció que Townsend no se disculpara por un punto ganado después de que uno de sus golpes tocara en la red.

También la acusó de romper el protocolo al comenzar su calentamiento previo al partido en la red y no en el fondo de la pista.

"Le dije a mi oponente que fue muy irrespetuosa, ya que tuvo una pelota en la red en un momento decisivo y no pidió disculpas. Su respuesta fue que no tiene que pedir disculpas", escribió la letona.

"Hay algunas reglas en el tenis que la mayoría de las jugadoras siguen y esta fue la primera vez que esto me sucedió en el circuito", afirmó. "Si juega en su país natal, eso no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera".

"Esto es deporte", replicó después Townsend. "Siento que la gente se ha vuelto un poco blanda".